Пробки в 10 баллов образовались в Нижнем Новгороде утром 14 января

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Пробки в 10 баллов образовались в Нижнем Новгороде утром 10 января.
По данным сервиса "Яндекс. пробки", дорожные заторы в утренние часы наблюдаются практически во всех районах областного центра.
Так, машины стоят в пробках на Мызинском мосту в заречную часть города, на Молитовском мосту "наверх".
Кроме того, затруднено движение по Московскому шоссе, по проспектам Ленина, Октября и Гагарина в сторону центра.
Также "стоят" улицы Монастырка, Новикова-Прибоя, Ванеева и ряд других.
Ранее сообщалось, что пробки в 9 баллов образовались в Нижнем Новгороде.
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