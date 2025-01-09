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Общество

Пробки в 10 баллов образовались в Нижнем Новгороде утром 14 января

14 января 2025 08:36  [98] Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Пробки в 10 баллов образовались в Нижнем Новгороде утром 10 января.

По данным сервиса "Яндекс. пробки", дорожные заторы в утренние часы наблюдаются практически во всех районах областного центра.

Так, машины стоят в пробках на Мызинском мосту в заречную часть города, на Молитовском мосту "наверх".

Кроме того, затруднено движение по Московскому шоссе, по проспектам Ленина, Октября и Гагарина в сторону центра.

Также "стоят" улицы Монастырка, Новикова-Прибоя, Ванеева и ряд других.

Ранее сообщалось, что пробки в 9 баллов образовались в Нижнем Новгороде.

 

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Теги:
Автомобили пробки
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