Последствия атаки БПЛА устраняют в Казани Происшествия

Последствия атаки беспилотника устраняют в Казани утром 14 января.

Как рассказал в своем Telegram-канале глава Татарстана Рустам Минниханов, он выехал на место пожара, который возник в результате атаки беспилотника.

"Экстренные службы оперативно прибыли на место ликвидировать возгорание. Заслушал доклады, пострадавших и серьезных разрушений нет", - написал глава республики.

По его словам, все предприятия города работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что нижегородский аэропорт принял 14 самолётов из Москвы из-за атаки БПЛА.

Напомним также, что восемь беспилотников сбили над Нижегородской областью.