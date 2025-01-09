Последствия атаки БПЛА устраняют в Казани

Последствия атаки беспилотника устраняют в Казани утром 14 января.
Как рассказал в своем Telegram-канале глава Татарстана Рустам Минниханов, он выехал на место пожара, который возник в результате атаки беспилотника.
"Экстренные службы оперативно прибыли на место ликвидировать возгорание. Заслушал доклады, пострадавших и серьезных разрушений нет", - написал глава республики.
По его словам, все предприятия города работают в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что нижегородский аэропорт принял 14 самолётов из Москвы из-за атаки БПЛА.
Напомним также, что восемь беспилотников сбили над Нижегородской областью.
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