Глеб Никитин занял 8-е место в Telegram-рейтинге глав регионов по итогам года Политика

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Аналитический центр "Г.У.Р.У." представил новогодний релиз исследования "Индекс Telegram. Рейтинг эффективности публичных политиков через призму Telegram. Итоги года".

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам 2024 года собрал 84 тысячи упоминаний в Telegram-каналах и разместился на 8-й позиции в топе Telegram-рейтинга глав регионов России. Кроме этого, Глеб Никитин также вошёл в ТОП-10 самых популярных глав регионов по итогам декабря, получив 11 043 упоминаний в Telegram-каналах.

При этом нижегородский губернатор вновь удостоился отдельного упоминания от авторов рейтинга и экспертов ЭИСИ "в главных трендах".

Федеральные аналитики отметили, что посылы президента Владимира Путина о важности решения демографических проблем были услышаны в регионах, а в качестве наглядного примера отметили Глеба Никитина, который в продолжение "Года семьи" объявил в регионе "Пятилетие семьи": представил в преддверии нового года разработанную комплексную программу поддержки семьи до 2035 и заявил о введении в регионе т.н. "зарплаты родителей".

Кроме представленной демографической программы "Основа", которая вызвала наибольший резонанс в Telegram, в число главных информационных поводов также были включены прямая линия Никитина с жителями региона; рабочая встреча нижегородского губернатора с президентом Беларуси Лукашенко; открытие на Красной площади в столичном ГУМе на замену бутика "Chanel" салона "Хохлома" с дебютной коллекцией Алёны Ахмадуллиной, а также презентацию будущего фасада ожидаемой всеми нижегородцами новой Ледовой арены.

Персональный аккаунт губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в Telegram https://t.me/glebnikitin_nn по итогам декабря сохранил за собой 26-е место в федеральном ТОПе по их общему количеству (45 939).

Среди федеральных ТОП Telegram-каналов, упоминавших губернатора Глеба Никитина в декабре, нейросетями отмечены РИА Новости, Readovka, Раньше всех.Ну почти, СОЛОВЬЕВ и СИГНАЛ. Наиболее часто упоминающими губернатора тг-каналами в декабре стали Нижегородская правда (57), VOLGA.brief (45), NewsNN (41), Нижегородская Стрелка (37), Нижегородская Гильотина (23).

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин признан губернатором года по версии "ПолитБрокер".