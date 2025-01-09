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Происшествия

Силовики задержали ректора нижегородского агровуза Игоря Воротникова

14 января 2025 12:35  [158] Происшествия

Фото: Telegram-канал Минобрнауки РФ

Силовики задержали ректора Нижегородского государственного агротехнологического университета Игоря Воротникова. Эту информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердил источник в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, задержание произошло утром во вторник, 14 января. Подробности выясняются. 

Напомним, что Воротников был назначен ректором агровуза почти год назад, 14 февраля 2024 года. До этого он 20 лет проработал в Вавиловском университете на различных должностях. 

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