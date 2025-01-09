Силовики задержали ректора нижегородского агровуза Игоря Воротникова Происшествия

Фото: Telegram-канал Минобрнауки РФ

Силовики задержали ректора Нижегородского государственного агротехнологического университета Игоря Воротникова. Эту информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердил источник в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, задержание произошло утром во вторник, 14 января. Подробности выясняются.

Напомним, что Воротников был назначен ректором агровуза почти год назад, 14 февраля 2024 года. До этого он 20 лет проработал в Вавиловском университете на различных должностях.