Четырех "новых граждан РФ" поставят на воинский учет в Нижегородской области Общество

Фото: Военный следственный отдел СКР по Нижегородскому гарнизону

Четверо "новых граждан РФ" будут поставлены на воинский учет в Нижегородской области.

Военные следователи СКР по Нижегородскому гарнизону совместно с нижегородскими полицейскими и сотрудниками военкомата 14 января провели рейд в Нижнем Новгороде.

Всего было проверено 36 иностранцев, по итогам проверки четырех человек доставили в военный комиссариат Нижегородской области для организации постановки на воинский учет.

Одновременно, с гражданами, приобретшими гражданство РФ, в военном комиссариате Нижегородской области провели разъяснительную беседу о порядке поступления на военную службу по контракту. В итоге трое граждан изъявили желание заключить контракт о прохождении военной службы в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что еще трех "новых граждан РФ" поставили на воинский учет в Нижегородской области.