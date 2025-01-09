Четырех "новых граждан РФ" поставят на воинский учет в Нижегородской области

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Четверо "новых граждан РФ" будут поставлены на воинский учет в Нижегородской области.
Военные следователи СКР по Нижегородскому гарнизону совместно с нижегородскими полицейскими и сотрудниками военкомата 14 января провели рейд в Нижнем Новгороде.
Всего было проверено 36 иностранцев, по итогам проверки четырех человек доставили в военный комиссариат Нижегородской области для организации постановки на воинский учет.
Одновременно, с гражданами, приобретшими гражданство РФ, в военном комиссариате Нижегородской области провели разъяснительную беседу о порядке поступления на военную службу по контракту. В итоге трое граждан изъявили желание заключить контракт о прохождении военной службы в Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что еще трех "новых граждан РФ" поставили на воинский учет в Нижегородской области.
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