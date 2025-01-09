Движение автобусов 12 маршрутов затруднено из-за ремонта у Мызинского моста Общество

Движение транспорта временно ограничили на путепроводе у Мызинского моста в Нижнем Новгороде. Такое решение связано с проведением дорожных ремонтных работ, о чем сообщили в региональном министерстве транспорта.



Ограничения сказались на работе автобусных маршрутов, включая А-15, А-63, А-66, А-68, А-73, А-77, А-85, А-86, А-97, Т-97, Т-300 и Т-370. Власти предпринимают меры, чтобы стабилизировать движение в этом районе. О снятии ограничений проинформируют дополнительно.



Напомним, утром 14 января ситуация на дорогах Нижнего Новгорода достигла критического уровня — пробки оценивались в 10 баллов. Особенно сложная обстановка сложилась на Мызинском мосту, где ремонтные работы и дорожно-транспортное происшествие вынудили автомобилистов двигаться лишь по одной из трех доступных полос.