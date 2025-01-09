Гостиницу построят на месте бывшего завода шампанских вин
Туристический налог ввели в Балахнинском районе
Скорость движения на участке ул.Лысогорской ограничили до 10 км/ч
Проблемный ЖК "Дом у озера" достроили на Сортировке
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
14 января 2025 14:00  [45] Движение автобусов 12 маршрутов затруднено из-за ремонта у Мызинского моста
14 января 2025 13:23  [85] Успешную операцию на сухожилии выполнили солистке нижегородского оперного театра
14 января 2025 13:04  [107] Четырех "новых граждан РФ" поставят на воинский учет в Нижегородской области
14 января 2025 12:59  [141] Прокуратура нашла нарушения на очистных сооружениях в Нижегородской области
14 января 2025 12:30  [113] Нижегородские журналисты узнали подробности отключения российского газа в Приднестровье с 1 января
14 января 2025 11:52  [193] Оплата проезда улыбкой в нижегородском метро подешевела до 25 рублей 
14 января 2025 11:32  [142] Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии января в Нижнем Новгороде
14 января 2025 11:25  [135] Почти как в сказке: цветы распустились в середине января в Нижегородской области
14 января 2025 11:00  [125] Нижегородцам рассказали о правилах подсчета калорий
14 января 2025 10:41  [201] Сосудистый центр в Дзержинске переедет в местную БСМП
Общество

Движение автобусов 12 маршрутов затруднено из-за ремонта у Мызинского моста

14 января 2025 14:00  [45] Общество

Движение транспорта временно ограничили на путепроводе у Мызинского моста в Нижнем Новгороде. Такое решение связано с проведением дорожных ремонтных работ, о чем сообщили в региональном министерстве транспорта.

Ограничения сказались на работе автобусных маршрутов, включая А-15, А-63, А-66, А-68, А-73, А-77, А-85, А-86, А-97, Т-97, Т-300 и Т-370. Власти предпринимают меры, чтобы стабилизировать движение в этом районе. О снятии ограничений проинформируют дополнительно.

Напомним, утром 14 января ситуация на дорогах Нижнего Новгорода достигла критического уровня — пробки оценивались в 10 баллов. Особенно сложная обстановка сложилась на Мызинском мосту, где ремонтные работы и дорожно-транспортное происшествие вынудили автомобилистов двигаться лишь по одной из трех доступных полос.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph