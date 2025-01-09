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Происшествия

Сигналы о минировании поступили в нижегородские суды и детсады 14 января

14 января 2025 15:29  [31] Происшествия

В Нижнем Новгороде зафиксирована очередная волна анонимных сообщений о минированиях. По данным NN.RU, на этот раз угрозы коснулись административных зданий, в том числе детских садов и судов. Сигналы поступилиь 14 января.

Ранее в Сормовском районе экстренные службы выезжали в здание местной администрации после сигнала о возможном взрывном устройстве. По итогам проверки опасных предметов обнаружено не было. При обследовании помещений эвакуация сотрудников не проводилась.

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