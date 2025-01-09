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Общество

Проезд по путепроводу у Мызинского моста через Суздальскую ограничат с 15 января

14 января 2025 15:45  [123] Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Движение транспорта частично ограничат по путепроводу у Мызинского моста через улицу Суздальскую в Нижнем Новгороде. Как сообщили в городском дептрансе, ограничения вводятся с 15 января 2025 года в рамках капремонта объекта, который проводится по национальному проекту "Инфраструктура для жизни".

Работы начались ещё в конце прошлого года, а с января подрядчик приступит к первому этапу: демонтажу пролетных конструкций и осевого ограждения, разделяющего встречные потоки. На этом этапе перекроют две центральные полосы, оставив для проезда четыре полосы — по две в каждом направлении.

На втором этапе движение ограничат по осевым полосам, открыв проезд по краям дороги. Третий этап предполагает закрытие оставшихся двух полос в направлении движения из нижней части города в верхнюю. Чтобы сохранить транспортный поток, дорожники установят временные железобетонные блоки, разделяющие встречные потоки, а также сигнальное освещение, предупреждающие знаки и информационные щиты.

Работы рассчитаны до декабря 2026 года. Специалисты подчёркивают, что поэтапное ограничение движения позволит минимизировать неудобства для водителей.

Сообщалось, что из-за ремонтных работ у Мызинского моста затруднено движение двенадцати автобусных маршрутов.

Напомним, что аналогичный ремонт проводился на путепроводе на 4-м км Московского шоссе, который завершили на три месяца раньше срока. Водителей просят соблюдать осторожность и следовать дорожным указаниям на участке.

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