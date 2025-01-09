Понятие "отпуск" конкретизируют и отделят от других видов освобождения от работы Общество

Фото: Госдума РФ

В Госдуму направлен законопроект, который должен регламентировать понятие "отпуск". Инициатива, подготовленная Брянской облдумой, предполагает внесение изменений в статью 107 Трудового кодекса для устранения неопределённости в понятии "отпуск" с точки зрения права. Это необходимо для определения непрерывного стажа работы и расчёта компенсаций.

Авторы законопроекта отмечают, что в данной статье отпуск определяется как наиболее продолжительный вид отдыха, при этом само понятие используется без дополнительной конкретизации и пояснений. Так, под него подпадает освобождение от работы по беременности и родам и в связи с уходом за ребенком, а также учебный отпуск.

Предложенные депутатами изменения указывают, что под словом "отпуск" в соответствующей статье ТК РФ будут иметься в виду только ежегодные оплачиваемые отпуска.

HR-эксперт Гарри Мурадян уточнил телеканалу "360", что в России действуют различные льготы, на которые имеют право люди с непрерывным стажем работы. Некоторые при этом уходят в отпуск по уходу за больными родственниками, в декрет или другие виды отпусков, но их стаж при этом не прекращается.

"Кто-то фактически работает недолго, но по документам имеет десятилетия трудового стажа", - пояснил эксперт.

По его словам, предлагаемый законопроект внесёт корректировки, которые отсекут категорию людей, которые рассчитывают на эти льготы.