Глеб Никитин осмотрел новый корпус Анкудиновской школы в Кстовском районе Общество

Сегодня, 14 января, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил новый корпус Анкудиновской средней школы, расположенный в Кстовском округе. Здание было построено в рамках концессионного соглашения с Корпорацией развития Нижегородской области. Это второе здание образовательного учреждения, рассчитанное на 675 учебных мест. В общей сложности школа сегодня обучает около 1 300 учеников.



Готовность нового корпуса к началу учебного процесса вместе с губернатором проверили министр образования и науки региона Михаил Пучков, глава Кстовского округа Иван Уланов и руководитель Корпорации развития региона Игорь Ищенко. Экскурсию для делегации провели директор школы Наталья Мазуревич и представитель подрядчика — директор ГК «Каркас Монолит» Павел Фролов.



"Посетил новый корпус школы в Анкудиновке. Это уже второе здание школы в жилом комплексе: в первом корпусе остаются ученики начальных классов, а в новом корпусе обучение начнут старшеклассники. Небольшие доработки по зданию еще нужны, например, в части навигации, но в целом школа готова к приему детей. Хочу поблагодарить строителей: школу в рамках нацпроекта «Образование» возвели меньше чем за год. Это просторное, современное здание с хорошо оборудованными кабинетами, спортзалом, профильными мастерскими", – сказал Глеб Никитин.

По словам губернатора, были учтены пожелания родителей. По их просьбе проект дополнили бассейном. Кроме того, в школе созданы условия для детей с ограниченными возможностями. А еще там предусмотрен медицинский пункт и кабинет стоматолога.



Глава Нижегородской области подчеркнул, что новый корпус школы стал 4-м образовательным объектом на территории ЖК "Анкудиновский парк". Он отметил важность комплексного подхода к застройке жилых районов, когда социальные объекты возводятся своевременно.



"Когда в 2017 году Глеб Сергеевич открывал первую очередь ЖК, мы заложили капсулу времени под первый детский сад. Прошло семь лет, и сегодня в жилом комплексе уже работают два детских сада и две школы, одна из которых с бассейном. В проекте — строительство третьего детского сада. Для жителей также важным событием станет строительство дороги и запуск электробусов", – рассказал представитель компании-подрядчика Павел Фролов.



Глеб Никитин напомнил, что за последние 6 лет в регионе в рамках нацпроекта «Образование» построено более 30 школ, включая новый корпус Анкудиновской школы.



"Хочу выразить благодарность нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину за поддержку схемы опережающего концессионного финансирования при строительстве школ. Нижегородская область стала пилотным регионом для реализации этой модели. Благодаря этому удалось значительно ускорить темпы строительства. Если такой подход сохранится, мы сможем обеспечить регион образовательными учреждениями высокого уровня", – отметил глава региона.



По словам директора школы Натальи Мазуревич, на строительство второго корпуса было направлено почти 1,8 млрд рублей. Здание оснащено спортзалом, кабинетами хореографии и гимнастики, бассейном с двумя чашами, актовым залом, столовой, кружковыми помещениями, учебными классами и мастерскими. Медицинский блок включает кабинеты врача, процедурный и прививочный кабинеты, а также стоматологический кабинет. Все помещения полностью адаптированы для посещения маломобильными гражданами.

"В первом корпусе будут обучаться ученики начальной школы, за парты в новом втором корпусе уже 15 января сядут обучающиеся 5-х – 11-х классов. Ввод нового корпуса позволит нам добиться того, чтобы дети заканчивали учебу на два-три часа раньше. Ступенчатый образовательный режим позволит в полном объеме реализовывать возможности дополнительного образования и внеурочной деятельности", – подчеркнула Наталья Мазуревич.



Напомним, с 2025 года в России стартовал новый нацпроект "Молодежь и дети". Он является преемником нацпроекта «Образование» и реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. В рамках нацпроекта будут создаваться все необходимые условия для самореализации молодого поколения граждан.