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Происшествия

Ректора НГАТУ обвиняют в фиктивном зачислении иностранных студентов на бюджет

14 января 2025 17:53  [83] Происшествия

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Руководителя Нижегородского государственного агротехнологического университета (НГАТУ) Игоря Воротникова задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Следственный комитет России возбудил в отношении него уголовное дело.

По версии следствия, в период с 2023 по 2025 годы ректор якобы незаконно зачислял иностранных студентов на бюджетные места. Утверждается, что зачисленные лица не планировали обучаться в университете.

После фиктивного зачисления студентов Игорь Воротников, как предполагается, направлял в контролирующие органы подложные документы, подтверждающие их якобы обучение. Это позволяло искусственно завышать показатели работы вуза и получать премии.

Ущерб государственному бюджету, причинённый этими действиями, оценивается в 1 млн рублей.

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Теги:
Вузы Уголовное дело
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