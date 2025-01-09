Ректора НГАТУ обвиняют в фиктивном зачислении иностранных студентов на бюджет Происшествия

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Руководителя Нижегородского государственного агротехнологического университета (НГАТУ) Игоря Воротникова задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Следственный комитет России возбудил в отношении него уголовное дело.



По версии следствия, в период с 2023 по 2025 годы ректор якобы незаконно зачислял иностранных студентов на бюджетные места. Утверждается, что зачисленные лица не планировали обучаться в университете.



После фиктивного зачисления студентов Игорь Воротников, как предполагается, направлял в контролирующие органы подложные документы, подтверждающие их якобы обучение. Это позволяло искусственно завышать показатели работы вуза и получать премии.



Ущерб государственному бюджету, причинённый этими действиями, оценивается в 1 млн рублей.