67-летний врач умер на работе в Нижнем Новгороде

67-летнего врача-невролога нашли мертвым в больнице №28 Нижнего Новгорода, сообщили в Государственной трудинспекции по Нижегородской области.
По имеющейся информации, 10 января медик дежурил вместе с врачом-психиатром. Около полудня коллега заметил, что врач-невролог внезапно запрокинул голову и потерял сознание. На место незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи, однако медики констатировали смерть.
Гострудинспекция Нижегородской области начала расследование, чтобы установить причины и обстоятельства несчастного случая.
Дополнительная информация будет сообщена по итогам работы инспекции.
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