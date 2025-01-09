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Происшествия

67-летний врач умер на работе в Нижнем Новгороде

14 января 2025 18:34  [32] Происшествия

67-летнего врача-невролога нашли мертвым в больнице №28 Нижнего Новгорода, сообщили в Государственной трудинспекции по Нижегородской области.

По имеющейся информации, 10 января медик дежурил вместе с врачом-психиатром. Около полудня коллега заметил, что врач-невролог внезапно запрокинул голову и потерял сознание. На место незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи, однако медики констатировали смерть.

Гострудинспекция Нижегородской области начала расследование, чтобы установить причины и обстоятельства несчастного случая.

Дополнительная информация будет сообщена по итогам работы инспекции.

Ранее сообщалось, что 15 января в Балахне простятся с молодой женщиной и ее полуторагодовалой дочкой, зверски убитыми главой семьи.

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