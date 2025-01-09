Новый корпус школы на 675 мест в Кстовском округе готов к открытию Общество

Новый корпус школы на 675 мест в Кстовском округе готов к открытию Фото: Никита Духник

В Кстовском округе завершено строительство нового корпуса Анкудиновской средней школы, рассчитанного на 675 учеников. Открытие объекта, возведенного в рамках концессионного соглашения с Корпорацией развития Нижегородской области, посетил губернатор региона Глеб Никитин 14 января. Новый корпус станет вторым зданием образовательного учреждения, где в настоящее время обучается около 1 300 детей.



Новый корпус расположен на территории развивающегося жилого комплекса. Теперь ученики начальной школы будут посещать старое здание, а учащиеся 5–11-х классов сядут за парты в новом корпусе уже 15 января. Завершение строительства позволит разгрузить школьное расписание: занятия для всех возрастных групп станут заканчиваться на два-три часа раньше, что создаст больше возможностей для дополнительного образования и внеурочной деятельности.



По словам директора школы Натальи Мазуревич, на строительство корпуса было направлено около 1,8 млрд рублей. В новом здании предусмотрены все необходимые условия для комфортного и современного обучения. Школа оборудована просторным спортивным залом, кабинетами хореографии и гимнастики, бассейном с малой и большой чашами, актовым залом, информационным центром с читальным залом, а также столовой, многочисленными учебными классами, мастерскими и помещениями для кружков.



Особое внимание уделено вопросам здоровья и безопасности школьников. Медицинский пункт включает кабинет врача, процедурный и прививочный кабинеты, а также стоматологический кабинет. Кроме того, в здании созданы условия для комфортного посещения школы маломобильными гражданами.



На данный момент остаются мелкие доработки, такие как уточнение элементов навигации, но к приему детей школа полностью готова.