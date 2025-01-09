Нижегородская область увеличила сельхозугодья на 13 тысяч га Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Свыше 13 тысяч га ранее неиспользуемых земель введено в сельскохозяйственный оборот в Нижегородской области в 2024 году. Об этом сообщили в региональном минсельхозе.



Как уточнили в ведомстве, в рамках госпрограммы аграрии, вводящие в оборот заброшенные сельхозугодия, получают компенсацию в размере 50% от затрат на раскорчевку, распашку и другие культуртехнические работы. В 2024 году такую поддержку предоставили 23 сельхозпредприятиям, на эти цели было выделено около 277 млн рублей.



"За последние пять лет сельхозпроизводители Нижегородской области ввели в оборот 104 тысячи гектаров земель. Для тех, кто увеличивает посевные площади на 300 гектаров и более, предусмотрена дополнительная субсидия на покупку специализированной техники", – отметил глава регионального профильного министерства Николай Денисов.



В частности, предприятия агропромышленного комплекса (АПК), приобретающие тракторы мощностью от 150 лошадиных сил, зерноуборочные или кормоуборочные комбайны, могут рассчитывать на компенсацию из областного бюджета. Размер субсидии варьируется от 5 до 6,5 млн рублей за единицу техники, в зависимости от специализации хозяйства.



"В 2024 году по повышенной ставке были поданы заявки на субсидирование двух зерноуборочных комбайнов. На эти цели из областного бюджета было выделено 10 млн рублей", – добавил Денисов.



Подробная информация о мерах поддержки предприятий АПК доступна на сайтах министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области и Министерства сельского хозяйства РФ.