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Общество

Роспотребнадзор: рост заболеваемости гриппом ожидается в Нижегородской области

14 января 2025 19:15  [90] Общество

В ближайшие месяцы в Нижегородской области ожидается рост заболеваемости гриппом. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталия Кучеренко, передает ИА "В городе N”.

По словам Кучеренко, эпидемический подъем заболеваемости прогнозируется на январь и февраль, однако его интенсивность, по предварительным данным, будет умеренной. Несмотря на ожидаемую волну гриппа, в целом эпидемиологическая ситуация в регионе, по оценкам ведомства, останется стабильной.

Как ранее информировали в Роспотребнадзоре, в первую неделю года ОРВИ были диагностированы у более чем 8 тысяч жителей области. Лабораторные исследования показали, что сейчас в регионе преобладают риновирус, микоплазма и сезонные коронавирусы. Однако доля вирусов гриппа постепенно увеличивается, причем лидирующие позиции занимает вирус гриппа A(H1N1)2009, который нередко провоцирует тяжелое течение болезни и осложнения.

Специалисты призывают жителей области соблюдать меры профилактики и своевременно обращаться за медицинской помощью при появлении симптомов.

Напомним, что с осени в медучреждениях Нижегородской области действует масочный режим.

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Теги:
Грипп Здоровье Роспотребнадзор
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