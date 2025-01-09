Роспотребнадзор: рост заболеваемости гриппом ожидается в Нижегородской области Общество

В ближайшие месяцы в Нижегородской области ожидается рост заболеваемости гриппом. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталия Кучеренко, передает ИА "В городе N”.

По словам Кучеренко, эпидемический подъем заболеваемости прогнозируется на январь и февраль, однако его интенсивность, по предварительным данным, будет умеренной. Несмотря на ожидаемую волну гриппа, в целом эпидемиологическая ситуация в регионе, по оценкам ведомства, останется стабильной.



Как ранее информировали в Роспотребнадзоре, в первую неделю года ОРВИ были диагностированы у более чем 8 тысяч жителей области. Лабораторные исследования показали, что сейчас в регионе преобладают риновирус, микоплазма и сезонные коронавирусы. Однако доля вирусов гриппа постепенно увеличивается, причем лидирующие позиции занимает вирус гриппа A(H1N1)2009, который нередко провоцирует тяжелое течение болезни и осложнения.



Специалисты призывают жителей области соблюдать меры профилактики и своевременно обращаться за медицинской помощью при появлении симптомов.

Напомним, что с осени в медучреждениях Нижегородской области действует масочный режим.