Рейс из Нижнего Новгорода в Минеральные Воды задержали более чем на 3 часа Общество

Рейс из Нижнего Новгорода в Минеральные Воды 14 января задержали более чем на 3 часа. Информация об этом размещена на сайте аэропорта имени В.П. Чкалова.



Самолет Embraer EMB-190 должен был вылететь в 18:55 и прибыть в пункт назначения в 22:10 по местному времени. Однако, согласно обновленному расписанию, отправление перенесли на 22:15.



Причины задержки рейса на данный момент не уточняются.

Ранее сообщалось, что в 2024 году нижегородский аэропорт имени Чкалова обслужил более 1,1 млн пассажиров внутрироссийских рейсов.

Также стало известно, что весной-2025 запустят прямой авиарейс Нижний Новгород — Кострома.