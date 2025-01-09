Пенсионерка погибла на пожаре в поселке Суроватиха Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Пожилая женщина погибла на пожаре в поселке Суроватиха Дальнеконстантиновского района.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского МЧС, информация о возгорании поступила вечером 14 января.

Пожарные ликвидировали пожар в частном доме в поселке Суроватиха. В тушении огня было задействовано 13 человек и 5 единиц техники. Всего пожар повредил порядка 160 кв. метров, включая здание и надворные постройки.

Во время разбора сгоревших конструкций спасатели нашли тело 72-летней женщины. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что пожилой мужчина погиб на пожаре в Большеболдинском муниципальном округе.