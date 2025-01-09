Продажу фастфуда детям до 18 лет могут запретить в России Общество

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В России намереваются запретить продажу фастфуда детям и подросткам в возрасте до 18 лет. Инициатором такой идеи стал директор Института исследования проблем современной политики (ИИПСП) Антон Орлов. В беседе с телеканалом "360" эксперт объяснил, почему такая мера крайне необходима в нашей стране.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что около 40 млн жителей страны или уже имеют лишний вес, или находятся в стадии ожирения/ предожирения.

Эксперт напомнил, что лишний вес влечёт за собой серьёзные проблемы со здоровьем - а именно, повышается риск сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Для борьбы со сложившейся ситуацией очень важно обращать внимание на питание. Многие исследования подтверждают прямую зависимость ожирения от потребления блюд быстрого питания. Многие фастфуды, как правило, содержат излишнее количество насыщенных жиров, сахара, соли и калорий, и нередко - канцерогены.

Взрослые люди, в основной массе, осознают все риски при чрезмерном употреблении фастфуда, а вот дети в силу возраста не понимают влияния вредной еды на их здоровье.

"Взрослые люди, приобретая фастфуд, дают себе отчёт в том, что они делают. Дети не способны критически мыслить, сопротивляться рекламе и желанию вкусно поесть, защитить себя сами от последствий", - подчеркнул Антон Орлов.

Он отметил, что предложенный им запрет касается ресторанов быстрого питания и заведений, где продают шаурму и пиццу.

"Пищевые привычки, которые зарождаются в детстве, впоследствии сохраняются зачастую на всю жизнь. Очень тяжело отказаться от тех привычек, которые ты приобрел до 18 лет. В результате человек входит в свою взрослую жизнь с лишним весом, физическими заболеваниями и попадает в зону риска", - добавил директор ИИПСП.

Документ с предложением оценить целесообразность введения запрета продажи фастфуда уже направлен в Госдуму, Совфед и Минздрав.