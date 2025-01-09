Нижегородцы оценили желаемый уровень МРОТ в 48 тысяч рублей Общество

Нижегородцы оценили желаемый уровень минимальной зарплаты в 48 тысяч рублей. Такие данные приводит портал SuperJob.

Исследование на данную тему было проведено с 8 декабря 2024 по 10 января 2025 года в регионах РФ.

При этом, в российских городах экономически активные граждане по-разному оценивают данный показатель.

Так, в Москве жители считают, что МРОТ должен находится на уровне 61,8 тыс. рублей. В Хабаровске желаемую минимальную зарплату оценили в 59 тыс. рублей.

В Санкт-Петербурге жители полагают, что МРОТ должен составлять не менее 58,5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ‑3 регионов ПФО по уровню зарплат журналистов.