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Общество

Нижегородцы оценили желаемый уровень МРОТ в 48 тысяч рублей

15 января 2025 09:38  [55] Общество

Нижегородцы оценили желаемый уровень минимальной зарплаты в 48 тысяч рублей. Такие данные приводит портал SuperJob.

Исследование на данную тему было проведено с 8 декабря 2024 по 10 января 2025 года в регионах РФ.

При этом, в российских городах экономически активные граждане по-разному оценивают данный показатель.

Так, в Москве жители считают, что МРОТ должен находится на уровне 61,8 тыс. рублей. В Хабаровске желаемую минимальную зарплату оценили в 59 тыс. рублей.

В Санкт-Петербурге жители полагают, что МРОТ должен составлять не менее 58,5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ‑3 регионов ПФО по уровню зарплат журналистов.

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Теги:
Зарплата
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