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Общество

День памяти Серафима Саровского. С какими просьбами и как к нему обращаться

15 января 2025 10:10  [129] Общество

15 января православный мир отмечает важную дату - день памяти русского святого, преподобного Серафима Саровского. К раке с его мощами в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь ежедневно приезжают сотни паломников, которые уверены, что батюшка Серафим не оставит в беде и помолится о страждущих у престола Бога Небесного. Считается, что к преподобному следует обращаться в случае острой необходимости, за излечением физических и душевных недугов.

Кто такой Серафим Саровский

Преподобный Серафим Саровский, в миру Прохор Машнин, родился 19 июля 1759 года в городе Курске в благочестивой купеческой семье Исидора Мошнина и Агафьи Завозгряевой. В шестилетнем возрасте мальчик потерял отца, в 7 лет уцелел после падения с колокольни строящегося Сергиево-Казанского собора, а в 10 лет исцелился от тяжёлой болезни после того, как ему приснилась Божья Матерь и обещала помочь.

В 17 лет он уже твёрдо решил оставить мир, и мать благословила его на монашеский подвиг своим медным крестом, с которым преподобный не расставался до конца жизни. В 1776 году совершил паломничество в Киево-Печерскую лавру, где старец Досифей (преподобная Досифея) благословил Прохора идти спасаться в Саровскую Успенскую пустынь, на границе Нижегородской и Тамбовской губерний, известную строгим исполнением иноческих уставов и подвижнической жизнью насельников.

18 августа 1786 года послушник принял иноческий постриг с именем Серафим ("Пламенный") и в декабре 1787 года был посвящён в сан иеродиакона. В 1793 году святой Серафим был рукоположен в сан иеромонаха и положил начало подвигу пустынножительства и уединенной молитвы в лесной келлии, на берегу реки Саровки. Там он строго постился, носил одну и ту же одежду, прикормил медведя и других животных.

Серафим Саровский провёл тысячу дней на каменном валуне в подвиге столпничества, простил искалечивших его разбойников, принял иноческий подвиг молчания. Затем он вернулся в монастырь, но до 1825 года пробыл в затворе, уединившись в молитве. Впоследствии старец обрёл дар прозорливости, исцеления и стал принимать мирян.

Почитание преподобного Серафима

Серафим Саровский известен тем, что совершил свой подвиг относительно недавно, в XIX веке.

Ещё при жизни он славился добрым нравом. Его знает и почитает почти каждый русский человек, потому что уединившись в лесу, он не просто молился, вёл духовную жизнь, но и научился самому сложному искусству - любви. По воспоминаниям современников, от святого исходила такая любовь, что люди приезжали к нему в лес издалека просто чтобы просто пообщаться. Серафим Саровский встречал каждого гостя добрыми словами: "Радость моя, Христос Воскресе".

Русские люди называют его так тепло - батюшка Серафим. То есть такой добрый дедушка, к которому можно прийти, пожалобиться, рассказать о каких-то проблемах и всегда получить какую-то помощь в утешение.

День памяти Серафима Саровского

В январе 1833 года преподобный Серафим Саровский с миром отошёл ко Господу и был найден бездыханным в коленопреклоненной молитве перед иконой Богоматери "Умиление", перед которой молился всю свою жизнь. 15 января Церковь отмечает преставление (т.е. блаженную кончину) преподобного Серафима Саровского.

1 августа Православная Церковь празднует обретение нетленных мощей и прославление в лике святых преподобного Серафима Саровского, которое произошло в 1903 году, спустя 70 лет после его смерти, при деятельном участии и даже по настоянию царя Николая II, лично весьма почитавшего Саровского старца.

По предсказанию самого преподобного Серафима, его мощи будут найдены, а затем в годину гонений за христианскую веру снова будут утрачены, как впоследствии в точности и произошло. В архивах сохранилась информация, что в декабре 1920 года мощи, хранившиеся в Дивеевском монастыре, были вскрыты, а в августе 1921-го закрыты и увезены в неизвестном направлении.

Спустя 70 лет чудесным образом вновь были обретены мощи преподобного Серафима Саровского. В январе 1991 года они были случайно найдены в запасниках Музея истории религии и атеизма, который располагался в здании Казанского собора в Ленинграде. Так называемое Второе обретение мощей также отмечают 15 января.

В день памяти Серафима Саровского священнослужители рекомендуют верующим сделать три вещи: от сердца помолиться Богу, просить у него не просто каких-то житейских благ, а именно внутренних духовных дарований - мира, любви, доброты, милосердия; сходить в храм и причаститься; и третье - провести какое-то милосердие и благотворительность.

Молитвы Серафиму Саровскому

При жизни Серафим Саровский исцелял больных, в том числе представителей других вероисповеданий, поэтому даже после смерти люди продолжили обращаться к нему за исцелением болезней — физических и душевных.

Кроме того, верующие просят заступничества, ведь даже имя святого говорит о его близости к богу. Серафим — это ангел, относящийся к одному из высших небесных чинов.

По материалам телеканала "360"

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Теги:
Дивеевский район Праздники Религия
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