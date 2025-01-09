Неизвестные получили право доступа к банковским счетам Дмитрия Дзепы Происшествия

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Аферисты, вероятно, подделали доверенность на управление банковскими счетами арестованного предпринимателя, экс-заместителя мэра Нижнего Новгорода Дмитрия Дзепы.

Как сообщает "Коммерсантъ-Приволжье", полиция уже приняла к рассмотрению соответствующее заявления брата и адвоката Дзепы.

По мнению заявителей, речь может идти о мошенничестве. Так, неизвестные каким-то образом смогли предъявить паспорт арестованного в нотариальной конторе и получили доверенность.

Как сообщалось ранее, прокуратура хочет взыскать с экс-замглавы Нижнего Новгорода Дзепы 805 млн рублей. Ранее на бывшего чиновника завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и по п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация имущества в особо крупном размере, приобретенного лицом в результате совершения им преступления).