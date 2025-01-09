Многодетная нижегородка выиграла 10 миллионов рублей в жилищной лотерее

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Многодетная нижегородка из Чкаловска Вера Горева выиграла 10 миллионов рублей в "Жилищной лотерее".
В пресс-службе "Столото" рассказали подробности этого радостного для женщины события.
Оказывается, Вера Горева даже не смотрела розыгрыш лотереи в прямом эфире, так как перепутала время начала трансляции. Нижегородка ранее приобрела в мобильном приложении "Столото" два билета на новогодний тираж лотереи.
В итоге совокупный выигрыш победительницы составил 10 000 180 рублей. Как рассказала женщина, зайдя в мобильное приложение лотереи, она поначалу не сразу поверила увиденному.
Ранее сообщалось, что "Национальная Лотерея" разыскивает нижегородца, выигравшего новогодний миллион.
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