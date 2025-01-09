Многодетная нижегородка выиграла 10 миллионов рублей в жилищной лотерее Общество

Фото: "Столото"

Многодетная нижегородка из Чкаловска Вера Горева выиграла 10 миллионов рублей в "Жилищной лотерее".

В пресс-службе "Столото" рассказали подробности этого радостного для женщины события.

Оказывается, Вера Горева даже не смотрела розыгрыш лотереи в прямом эфире, так как перепутала время начала трансляции. Нижегородка ранее приобрела в мобильном приложении "Столото" два билета на новогодний тираж лотереи.

В итоге совокупный выигрыш победительницы составил 10 000 180 рублей. Как рассказала женщина, зайдя в мобильное приложение лотереи, она поначалу не сразу поверила увиденному.

Ранее сообщалось, что "Национальная Лотерея" разыскивает нижегородца, выигравшего новогодний миллион.