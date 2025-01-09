Треснувший дом на улице Коломенской снесут Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Треснувший дом на улице Коломенской в Автозаводском районе снесут. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте строительства и капитального ремонта администрации города.

По данным ведомства, многоквартирный дом №5 по ул. Коломенской признан аварийным и подлежащим сносу, срок отселения установлен до 1 июня 2025 года.

Собственники квартир в данном доме сейчас арендуют жилье за счет средств городского бюджета. В качестве денежной компенсации им уже выделено 512 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, председатель СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался треснувшим домом на Коломенской в Нижнем Новгороде.