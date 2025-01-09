Скорость движения на участке ул.Лысогорской ограничили до 10 км/ч
Туристический налог ввели в Балахнинском районе
Катки и хоккейные площадки Нижнего Новгорода
Оплата проезда геолокацией в электробусах и троллейбусах
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
15 января 2025 13:57  [63] Программу маткапитала продляют до 2030 года и планируют расширить
15 января 2025 13:49  [83] Племзавод затапливает навозом поселок в Семеновском округе
15 января 2025 13:11  [169] Треснувший дом на улице Коломенской снесут
15 января 2025 13:04  [111] Два международных рейса задержали из нижегородского аэропорта 15 января
15 января 2025 12:44  [128] Многодетная нижегородка выиграла 10 миллионов рублей в жилищной лотерее
15 января 2025 12:38  [116] 220 многодетных родителей трудоустроили в Нижегородской области в Год семьи
15 января 2025 12:15  [127] Купеческому дому Исаака Рязанова в Городце ищут инвесторов для восстановления
15 января 2025 11:37  [167] Новое отделение реабилитации открылось в Нижегородской больнице им. Семашко
15 января 2025 11:21  [193] Власти начали процедуру заключения концессии по укреплению левого берега Оки
15 января 2025 10:58  [177] Щит "Владимир" в Нижнем Новгороде прошел под землей 1200 метров до площади Свободы
Общество

Треснувший дом на улице Коломенской снесут

15 января 2025 13:11  [169] Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Треснувший дом на улице Коломенской в Автозаводском районе снесут. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте строительства и капитального ремонта администрации города.

По данным ведомства, многоквартирный дом №5 по ул. Коломенской признан аварийным и подлежащим сносу, срок отселения установлен до 1 июня 2025 года.

Собственники квартир в данном доме сейчас арендуют жилье за счет средств городского бюджета. В качестве денежной компенсации им уже выделено 512 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, председатель СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался треснувшим домом на Коломенской в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автозаводский район Жилье
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph