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Экономика

Бережливые технологии будут внедрять на нижегородских предприятиях по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика»

15 января 2025 14:05  [69] Экономика

С 2025 года нижегородские предприятия смогут получить государственную поддержку для внедрения бережливых технологий в рамках федерального проекта "Производительность труда", который входит в нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика". Внедрение этих технологий на производственных площадках продолжат осуществлять специалисты регионального и федерального центров компетенций, сообщили в правительстве Нижегородской области.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян напомнил, что с 2019 по 2024 годы поддержку при внедрении бережливых технологий компании получали в рамках нацпроекта "Производительность труда".

"Участниками нацпроекта стали 275 компаний, что более чем на 50% превышает план по количеству привлеченных предприятий. Производственные системы внедрялись в компаниях самых разных отраслей: логистики, торговли, автомобилестроения, судостроения, химической промышленности, металлообработки и других. За время работы экспертов РЦК и ФЦК на предприятиях выработка на пилотных участках в среднем увеличилась на 41%", – отметил Саносян.

По его словам, федеральный проект "Производительность труда", включенный в нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика", сохранил прежний порядок работы специалистов на производственных площадках. Курировать эту деятельность продолжит региональное министерство промышленности, торговли и предпринимательства.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов рассказал, что специалисты регионального и федерального центров компетенций совместно с сотрудниками предприятий анализируют производственные процессы и выбирают пилотный поток – участок, который больше всего нуждается в оптимизации. На этом этапе выявляются узкие места и предлагаются решения для их устранения. Одновременно сотрудники предприятий проходят обучение основам бережливого производства, а внутренние тренеры готовятся к самостоятельному внедрению системы на других участках после завершения работы экспертов.

Эксперты РЦК и ФЦК работают на производственных площадках в течение шести месяцев. После завершения основного этапа компании получают консультационную поддержку еще в течение трех лет.

Требования к потенциальным участникам федерального проекта остались практически такими же, как в рамках прежнего нацпроекта "Производительность труда": годовая выручка не менее 400 миллионов рублей, доля участия иностранных резидентов в уставном капитале – не более 50%. Новый проект также нацелен на компании из базовых несырьевых отраслей, таких как обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт и строительство. При этом из перечня допустимых сфер исключены предприятия торговли, но добавлены туристические организации.

Консультации по участию в федеральном проекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес" как очно, так и по телефону горячей линии 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По информации Минэкономразвития России, нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика" станет ключевым инструментом формирования новой модели экономического роста. Он включает федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, стимулирование инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие, а также совершенствование системы государственной статистики и прогнозирования.

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Теги:
Нацпроект экономика
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