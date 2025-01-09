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Общество

Около 150 договоров "Содружество" заключат в Городецком округе в 2025 году

15 января 2025 15:33  [75] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Около 150 договоров "Содружество" планируется заключить в Городецком округе в 2025 году. Об этом сообщил председатель комитета по ЖКХ и ТЭК, депутат нижегородского Заксобрания Владимир Беспалов.

"Договоры "Содружество" – это двусторонние соглашения на оказание благотворительной помощи между властью и бизнесом, направленные на решение социально значимых задач. Среди них оказание благотворительной помощи участникам СВО и их семьям, благоустройство общественных пространств и детских площадок, обновление материально-технической базы социальных учреждений образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты, поддержка одаренных детей и молодежи, малообеспеченных граждан, социальная реабилитация инвалидов, а также проведение спортивных, праздничных мероприятий, поддержка ветеранского движения.

"На территории Городецкого округа сложилась многолетняя добрая традиция подписания договоров "Содружество". Это соглашения между предпринимателями или предприятиями и местной властью, которые предусматривают оказание благотворительной помощи муниципальным учреждениям и жителям округа. Для нашей Нижегородской области это уникальная практика, свидетельствующая о доверии к власти и стремлении помочь. Предприниматели, проявляя активность и неравнодушие, оказывают необходимую помощь, эта практика развивается, количество подписанных договоров растет. В последние годы помощь активно оказывается участникам СВО и их семьям, направляется в новые регионы РФ. Считаю, что эта традиция заслуживает тиражирования", - подчеркнул Владимир Беспалов.

В знак признательности за неравнодушие и готовность оказать помощь тем, кто в ней нуждается, самые активные участники договоров 2024 года были отмечены Благодарственными письмами администрации Городецкого округа. Также награды были вручены бизнесменам по отдельным номинациям, в их числе "За патриотизм и активную жизненную позицию", "За поддержку в решении социально-значимых проблем", "Приверженность к заботе о детях", "За участие в значимых мероприятиях округа", "За заботу о социально-незащищенных группах населения".

Ранее сообщалось, что более 19 млн рублей на благоустройство поступило в Городец от договоров "Содружество".

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Теги:
Владимир Беспалов Городецкий район Законодательное собрание
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