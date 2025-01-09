Школу имени Молева на 1100 мест в Дзержинске достроят в 2025 году Общество

Здание школы имени А.О. Молева в районе улицы Клюквина в Дзержинске планируется достроить в 2025 году. Об этом сообщили представители регионального минобра, отвечая на вопросы подписчиков главы региона в VK.

Жительница города химиков поинтересовалась у губернатора, когда достроят здание школы. Представители профильного министерства ответили, что здание образовательного учреждения на 1100 мест планируется ввести в эксплуатацию до конца 2025 года. Но уточнили, что власти и концессионер в лице ООО "Шестнадцатая концессионная компания "Просвещение" делают все, чтобы ввести объект до 1 сентября 2025 года.

Напомним, школу на 1225 мест в деревне Крутой Кстовского района построят в 2027 году.