Водителя грузовика осудят за ДТП с тремя погибшими под Балахной

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В Нижегородской области водителя грузовика будут судить за ДТП, в котором погибли три человека. Обвинительное заключение по этому делу уже утверждено, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Авария произошла 11 июля днем на 10-м километре трассы "Шопша — Иваново — Нижний Новгород" вблизи деревни Галкино. По версии следствия, водитель КамАЗа выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем Audi.
Жертвами ДТП стали водитель и двое пассажиров легковушки.
Ранее сообщалось, что КамАЗ сбил 79-летнюю пенсионерку в Городце.
Также жуткая авария произошла на М-7 в Кстовском районе. Там в результате столкновения трех авто погиб один человек. Еще двое были госпитализированы.
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