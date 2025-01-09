Водителя грузовика осудят за ДТП с тремя погибшими под Балахной Происшествия

Фото: Госавтоинспекция в Нижегородской области

В Нижегородской области водителя грузовика будут судить за ДТП, в котором погибли три человека. Обвинительное заключение по этому делу уже утверждено, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.



Авария произошла 11 июля днем на 10-м километре трассы "Шопша — Иваново — Нижний Новгород" вблизи деревни Галкино. По версии следствия, водитель КамАЗа выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем Audi.



Жертвами ДТП стали водитель и двое пассажиров легковушки.

Ранее сообщалось, что КамАЗ сбил 79-летнюю пенсионерку в Городце.

Также жуткая авария произошла на М-7 в Кстовском районе. Там в результате столкновения трех авто погиб один человек. Еще двое были госпитализированы.