Люлин опроверг слухи о слиянии футбольных клубов "Химик" и "Волна" Спорт

Фото: ФК "Химик"

Спикер Законодательного собрания Нижегородской области и президент ФК «Химик» Евгений Люлин опроверг слухи о возможном объединении дзержинского футбольного клуба «Химик» с ФК «Волна». В своем Telegram-канале он заявил, что такие планы никогда не обсуждались, а оба клуба продолжают самостоятельную подготовку к новому сезону.

"Как президент футбольного клуба "Химик" заявляю, что объединения двух клубов не будет", — отметил Люлин.

Спикер ЗСНО пояснил, что клуб действительно ищет дополнительные ресурсы для своего развития, однако главным условием всегда остается сохранение истории, бренда, черно-зеленых цветов и домашнего стадиона команды.

В то же время он добавил, что в "Химике" не исключают возможности укрепления состава за счет сильных игроков и специалистов из других клубов, в том числе из "Волны". Однако это возможно только в рамках интеграции под брендом "Химика".

По словам Люлина, оба клуба готовятся к новому сезону. В "Химике" уже появились новички, команда активно тренируется, а в ближайшее время начнется сбор перед стартом чемпионата. Президент клуба выразил уверенность, что в новом сезоне футболисты порадуют болельщиков своей игрой.

Также он подчеркнул, что для дальнейшего развития клуба необходимы ремонт стадиона и собственная спортивная база, поэтому поиск новых ресурсов продолжится. Тем не менее, Люлин заверил, что приоритетом остается сохранение уникальной истории и традиций "Химика".