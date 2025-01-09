Календарь для предпринимателей на январь 2025 года
Катки и хоккейные площадки Нижнего Новгорода
Изменения в законодательстве для субъектов МСП
Проблемный ЖК "Дом у озера" достроили на Сортировке
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
15 января 2025 20:37  [50] Люлин опроверг слухи о слиянии футбольных клубов "Химик" и "Волна"
14 января 2025 07:52  [386] Нижегородское "Торпедо" уступило на своем льду "Трактору" со счетом 3:5
09 января 2025 08:21  [484] Игорь Ларионов одержал 100-ю победу в КХЛ в качестве главного тренера "Торпедо"
07 января 2025 13:12  [727] Нижегородская область входит в топ-5 регионов по количеству оформленных "Карт болельщика" третий год подряд
02 января 2025 09:22  [720] Выксунские спортсмены стали призерами в первенстве по пожарно-спасательному спорту
01 января 2025 18:57  [759] Более 19 тысяч нижегородцев стали участниками проекта «Спорт в каждый двор» в 2024 году
01 января 2025 14:38  [891] Регистрация на благотворительный полумарафон «Беги, Герой!» в Нижнем Новгороде открывается 1 января
26 декабря 2024 18:23  [664] Первый в Нижегородской области модульный ФОК открылся в Большом Мурашкине
25 декабря 2024 07:58  [646] Нижегородские пловцы привезли с международных соревнований в Санкт-Петербурге 6 медалей
22 декабря 2024 15:40  [891] Кстовчанин Александр Нестеров – чемпион мира по версии PRO COMBAT SAMBO
Спорт

Люлин опроверг слухи о слиянии футбольных клубов "Химик" и "Волна"

15 января 2025 20:37  [50] Спорт

Фото: ФК "Химик"

Спикер Законодательного собрания Нижегородской области и президент ФК «Химик» Евгений Люлин опроверг слухи о возможном объединении дзержинского футбольного клуба «Химик» с ФК «Волна». В своем Telegram-канале он заявил, что такие планы никогда не обсуждались, а оба клуба продолжают самостоятельную подготовку к новому сезону.

"Как президент футбольного клуба "Химик" заявляю, что объединения двух клубов не будет", — отметил Люлин.

Спикер ЗСНО пояснил, что клуб действительно ищет дополнительные ресурсы для своего развития, однако главным условием всегда остается сохранение истории, бренда, черно-зеленых цветов и домашнего стадиона команды.

В то же время он добавил, что в "Химике" не исключают возможности укрепления состава за счет сильных игроков и специалистов из других клубов, в том числе из "Волны". Однако это возможно только в рамках интеграции под брендом "Химика".

По словам Люлина, оба клуба готовятся к новому сезону. В "Химике" уже появились новички, команда активно тренируется, а в ближайшее время начнется сбор перед стартом чемпионата. Президент клуба выразил уверенность, что в новом сезоне футболисты порадуют болельщиков своей игрой. 

Также он подчеркнул, что для дальнейшего развития клуба необходимы ремонт стадиона и собственная спортивная база, поэтому поиск новых ресурсов продолжится. Тем не менее, Люлин заверил, что приоритетом остается сохранение уникальной истории и традиций "Химика".

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ФК Волга Футбол
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph