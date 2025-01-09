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Общество

Минобрнауки назвало сроки строительства школы и детсада в деревне Крутая

16 января 2025 10:22  [46] Общество

В Минобрнауки Нижегородской области рассказали о сроках строительства школы и детского сада в деревне Крутая Кстовского района.

По данным ведомства, в 2025 году завершится разработка проектно-сметной документации по школе, получить положительное заключение планируется до конца года.

Подрядчик должен выйти на объект уже в первом квартале 2026 года, с вводом в эксплуатацию в 2027 году. Будущая школа будет рассчитана на 1225 мест.

Что касается сроков возведения дошкольного учреждения, то строить детский сад в Крутой должны начать уже во второй половине 2025 года. В настоящее время заключен договор аренды земельного участка, участок передан застройщику, а проектно-сметная документация проходит госэкспертизу. Детский сад будет рассчитан на 240 мест.

Ранее сообщалось, что два детских сада построят в Кстовском районе в ближайшие годы.

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Теги:
Детсады Кстовский муниципалитет Школы
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