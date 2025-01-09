Поликлинику планируют построить в ЖК "Анкудиновский парк" Общество

Строительство поликлиники запланировано в ЖК "Анкудиновский парк". Об этом сообщили в Минздраве Нижегородской области, отвечая на вопрос подписчика в соцсети.

Как пояснили в ведомстве, вопросы медицинского обслуживания жителей "Анкудиновского парка" решаются комплексно.

Так, в ЖК уже работает офис врача общей практики, а в Афонинской врачебной амбулатории жителей принимают терапевт и педиатр.

Вместе с тем, отметили в региональном минздраве, с учетом числа проживающих в "Анкудиновском парке" в период 2025-2030 года на территории ЖК будет построено здание поликлиники.

Ранее сообщалось, что офис врача общей практики отремонтировали на Московском шоссе в Нижнем Новгороде.