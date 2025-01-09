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Общество

Нижегородцев предупредили о рисках купания в проруби на Крещение

16 января 2025 14:00  [139] Общество

С наступлением праздника Крещения Господня многие нижегородцы готовятся к традиционному обряду омовения в проруби. Однако медики напоминают, что для людей с определенными заболеваниями купание в ледяной воде может быть опасным.

Профессор, доктор медицинских наук и первый замдиректора Института терапии ПИМУ Наталья Боровкова подчеркнула, что люди с заболеваниями сердца (гипертония, ишемическая болезнь, сердечная недостаточность, нарушения ритма) должны категорически избегать купания в ледяной воде. Также в группе риска находятся пациенты с заболеваниями дыхательных путей, такими как бронхит, бронхиальная астма и тонзиллит.  

"Купание в проруби может привести к серьезным осложнениям, особенно у людей, которые не подготовлены физически. Даже здоровый человек без должной тренировки может столкнуться с такими проблемами, как спазм мышц или "опасная аритмия"", – пояснила Боровкова.

По её словам, уже были случаи, когда неподготовленные люди попадали в экстренные ситуации из-за резких перепадов температур.

Чтобы избежать негативных последствий, эксперты рекомендуют предварительную подготовку: начинать с обливания холодной водой дома, но лучше пройти подготовку в специализированных центрах под контролем врачей. Также важно помнить, что употребление алкоголя до и после купания может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Алкоголь может вызвать аритмию и повысить давление, что опасно при резком погружении в холодную воду.

Рекомендации для безопасного купания:  

- За 2-3 часа до купания нужно плотно поесть.  
- Не входите в воду резко – нужно заходить медленно, начиная с ног, чтобы дать организму время адаптироваться.
- Не ныряйте с головой – это может привести к остановке дыхания или даже потере сознания.
- В холодной воде можно находиться не более полутора минут.
- После купания тщательно вытирайте тело полотенцем и наденьте сухую одежду.
- В течение 30 минут после омовения можно выпить горячий чай или воду.  

Ранее сообщалось, что крещенских морозов в Нижегородской области в 2025 году не будет.

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Теги:
Здоровье
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