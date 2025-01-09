Нижегородская область вошла в топ-5 регионов по количеству, проведенных вебинаров в период новогодних каникул Общество

Фото: МТС Линк

МТС цифровая экосистема, проанализировала деловую активность нижегородцев в период январских каникул. Согласно данным платформы для бизнес-коммуникаций МТС Линк, Нижегородская область вошла в топ-5 российских регионов, где онлайн-встречи были особенно популярны.

В новогодние праздники онлайн-мероприятия на платформе МТС Линк запускали во всех регионах России и даже за рубежом. Больше всего вебинаров и встреч провели пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. На четвертом месте по количеству вебинаров — Нижний Новгород, а по количеству онлайн-встреч — Республика Татарстан. Пятерку лидеров по количеству и вебинаров, и онлайн-встреч замыкает Краснодарский край.

Во время каникул пользователи МТС Линк из Нижегородской области продолжали применять привычные инструменты для совместной работы, хоть и намного менее активно. Так, в корпоративном мессенджере МТС Линк Чаты ежедневно отправлялось в 18 раз меньше сообщений, чем в рабочие дни.

В целом, на прошедших длинных выходных пользователи провели на 59% больше онлайн-мероприятий (встреч и вебинаров), чем на новогодних праздниках прошлого года. Рост количества онлайн-встреч и вебинаров связан со значительным расширением аудитории отечественных платформ для видеоконференцсвязи в 2024 году. Дополнительный фактор — большее число дней отдыха по сравнению с прошлым годом: 11 вместо 10.

Наиболее активным днем с точки зрения совещаний и обучения стало 30 декабря: в этот день состоялось вдвое больше по сравнению с аналогичной датой 2023 года. В прошлом году больше всего встреч и вебинаров прошло 8 января, в последний день перед началом рабочей недели. В этом году пользователи не торопились входить в рабочий режим: 8 января 2025 года состоялось на 17% меньше онлайн-мероприятий, чем в этот же день в 2024 году.

Праздничное настроение на онлайн-встречах помогали создавать виртуальные маски и фоны. Пользователи МТС Линк примерили новогодние маски (оленьи рожки, костюм снеговика, карнавальную маску) около 20000 раз.

Самым спокойным днем прошедших праздников стало 1 января — в этот день провели на 30% меньше онлайн-мероприятий, чем 31 декабря. В прошлом году ситуация была обратной: в канун 2024 года прошло на 34% меньше вебинаров и встреч, чем 1 января 2024.

9 января 2025 года пользователи МТС Линк активно входили в рабочий режим. В первый рабочий день 2025 года прошло на 58% больше онлайн-встреч и на 20% больше вебинаров, чем в последний рабочий день 2024 года, 28 декабря. Также 9 января на 52% больше пользователей начали проходить обучающие программы в сервисе МТС Линк Курсы, чем 28 декабря.