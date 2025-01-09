Межрайонные суды заработают в Нижегородской области с 17 января Общество

С 17 января в Нижегородской области начнут функционировать 12 межрайонных судов. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции.



Напомним, что в ноябре 2023 года Госдума приняла закон, предусматривающий реформирование судебной системы региона. В рамках изменений 26 районных судов будут упразднены, а на их базе создадут 12 межрайонных судов. В 14 округах, где ранее располагались ликвидируемые суды, откроются постоянные судебные присутствия.



К межрайонным судам нового формата отнесены учреждения, расположенные в Большом Болдине, Ваче, Воротынце, Дивееве, Княгинине, Ковернине, Красных Баках, Перевозе, Пильне, Сергаче, Шаранге и Шахунье.