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Общество

Межрайонные суды заработают в Нижегородской области с 17 января

16 января 2025 15:34  [145] Общество

С 17 января в Нижегородской области начнут функционировать 12 межрайонных судов. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции.

Напомним, что в ноябре 2023 года Госдума приняла закон, предусматривающий реформирование судебной системы региона. В рамках изменений 26 районных судов будут упразднены, а на их базе создадут 12 межрайонных судов. В 14 округах, где ранее располагались ликвидируемые суды, откроются постоянные судебные присутствия.

К межрайонным судам нового формата отнесены учреждения, расположенные в Большом Болдине, Ваче, Воротынце, Дивееве, Княгинине, Ковернине, Красных Баках, Перевозе, Пильне, Сергаче, Шаранге и Шахунье.

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