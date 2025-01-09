Временные отключения телерадиовещания ожидаются в Нижегородской области Общество

Фото: pixabay.com

20 января в Нижнем Новгороде и ряде районов области запланированы кратковременные перерывы в трансляции теле- и радиоканалов. Причиной станет проведение плановых профилактических работ на радиотелевизионных станциях "Нижний Новгород", "Арзамас", "Выкса" и "Саров". Работы продлятся с 01:00 до 10:00, сообщили в филиале РТРС.

В это время может быть приостановлено вещание 20 цифровых телеканалов (пакеты РТРС-1 и РТРС-2), трёх цифровых радиостанций, а также ряда аналоговых телеканалов и FM-радиостанций. Региональные вставки на первом мультиплексе цифрового телевидения будут временно заменены федеральной версией, также возможны перерывы в трансляции ННТВ и "Радио Образ".

Отключения заранее согласованы с вещателями. В РТРС пояснили, что такие профилактические работы необходимы для продления срока службы оборудования и обеспечения стабильного вещания в будущем.

Если после завершения работ сигнал не восстановится автоматически, зрителям и слушателям рекомендуется перезагрузить своё оборудование — телевизор или приставку. Это поможет устранить возможные программные сбои и восстановить доступ к каналам.

Актуальная информация о трансляции в регионе, включая график профилактических отключений, доступна на сайте РТРС.