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Временные отключения телерадиовещания ожидаются в Нижегородской области

16 января 2025 19:58  [117] Общество

Фото: pixabay.com

20 января в Нижнем Новгороде и ряде районов области запланированы кратковременные перерывы в трансляции теле- и радиоканалов. Причиной станет проведение плановых профилактических работ на радиотелевизионных станциях "Нижний Новгород", "Арзамас", "Выкса" и "Саров". Работы продлятся с 01:00 до 10:00, сообщили в филиале РТРС.

В это время может быть приостановлено вещание 20 цифровых телеканалов (пакеты РТРС-1 и РТРС-2), трёх цифровых радиостанций, а также ряда аналоговых телеканалов и FM-радиостанций. Региональные вставки на первом мультиплексе цифрового телевидения будут временно заменены федеральной версией, также возможны перерывы в трансляции ННТВ и "Радио Образ". 

Отключения заранее согласованы с вещателями. В РТРС пояснили, что такие профилактические работы необходимы для продления срока службы оборудования и обеспечения стабильного вещания в будущем. 

Если после завершения работ сигнал не восстановится автоматически, зрителям и слушателям рекомендуется перезагрузить своё оборудование — телевизор или приставку. Это поможет устранить возможные программные сбои и восстановить доступ к каналам. 

Актуальная информация о трансляции в регионе, включая график профилактических отключений, доступна на сайте РТРС.

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