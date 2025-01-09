Число избирателей в Нижнем Новгороде снова превысит 1 млн после расширения Политика

Число избирателей в Нижнем Новгороде снова превысит 1 млн после расширения

2,483 млн избирателей зарегистрировано в Нижегородской области на 1 января 2025 года. Таковы данные регионального избиркома. За год их число сократилось на 13 тысяч, что составляет 0,5%.

В Нижнем Новгороде количество избирателей также уменьшилось – на 6,46 тысячи человек (-0,65%) и теперь составляет 982,32 тысячи. Однако в 2025 году этот показатель вновь превысит 1 миллион за счет объединения с Кстовским округом. Нижегородская столица опустилась ниже этой отметки еще в 2022 году.

В Кстовском округе, напротив, число избирателей увеличилось – с 105,85 до 107,8 тысячи человек. В общей сложности в двух муниципалитетах сейчас зарегистрировано 1,09 млн избирателей. Именно им в 2025 году предстоит голосовать за новый состав городской думы Нижнего Новгорода.

Рост числа избирателей также зафиксирован в Арзамасе (с 105,28 до 105,95 тысячи), Богородском округе (с 50,2 до 50,6 тысячи) и Лысковском округе (с 27,715 до 27,74 тысячи). В остальных муниципалитетах области этот показатель снизился.