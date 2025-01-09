Владельцам подземных гаражей в Нижнем Новгороде могут вменить новые обязанности Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

У нижегородских собственников подземных гаражей и сооружений над ними могут появиться новые права и обязанности. В Заксобрании Нижегородской области рассмотрели и поддержали внесение предложенных изменений в Земельный кодекс РФ и федеральный закон о гаражных объединениях.

В частности, речь идет о взаимоотношениях собственников земельных участков и подземных гаражей на федеральном уровне. Предлагается также ввести новые понятия, такие как "наземные гаражи", "подземные гаражные комплексы".

Законопроект предлагает запретить предоставление земельных участков собственникам подземных зданий и сооружений (например, подземных парковок), если над ними отсутствуют наземные постройки. При этом предлагается предусмотреть возможность использования земельного участка для проведения капитального или текущего ремонта подземного здания.

"Запрет устанавливается на выделение земельных участков собственникам подземных гаражей и кооперативов, конструкции которых не выходят на поверхность земли. Еще одно изменение коснется тех, кто ранее получил земельные участки, под которыми расположены подземные гаражи. Они должны обеспечить возможность проведения ремонта владельцам таких объектов. При этом собственники подземных сооружений смогут требовать в судебном порядке прекращения коммерческой деятельности, если она влияет на содержание их комплексов, создает угрозу уничтожения, разрушения или повреждения", - прокомментировал заместитель председателя комитета ЗСНО по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Андрей Тарасов.

Еще одна новация касается проведения аукционов и торгов по приобретению земельных участков, под которыми находятся подземные гаражи. Их собственники должны проинформировать покупателя о наличии под поверхностью участков подземных зданий. Законопроект затрагивает интересы многих жителей Нижнего Новгорода: так, это актуально для комплексов в микрорайоне Мещерское озеро в Канавинском районе, а также в Советском и Нижегородском районах. Их собственники смогут воспользоваться законом для защиты своих прав и достойного содержания подземных сооружений и гаражных комплексов.

Ранее сообщалось, что свыше 60 незаконных гаражей снесли в Московском районе.