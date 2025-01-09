Гостиницу построят на месте бывшего завода шампанских вин
Новые автомобили "Волга" начали готовить к испытаниям
Катки и хоккейные площадки Нижнего Новгорода
Скорость движения на участке ул.Лысогорской ограничили до 10 км/ч
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
17 января 2025 11:00  [6] Потепление до +1 градуса придет в Нижний Новгород в эти выходные
17 января 2025 10:39  [56] Пилотную программу льготной ипотеки для чиновников продлили до 2027 года
17 января 2025 10:23  [87] Власти пообещали построить новую школу на 530 мест в Верхних Печерах
17 января 2025 10:06  [224] Владельцам подземных гаражей в Нижнем Новгороде могут вменить новые обязанности
17 января 2025 09:06  [131] Депутаты Госдумы выступили за сокращение новогодних выходных
17 января 2025 09:00  [138] Работу светофоров на улице Ванеева скорректируют из-за пробок
17 января 2025 08:29  [128] Проект восстановления Владимирской церкви в Городце не получил одобрения
17 января 2025 08:02  [742] Автобусный маршрут А-76 в Нижнем Новгороде перейдет на брутто-контракт с 1 марта
16 января 2025 20:40  [513] Сильные морозы придут в Нижегородскую область только в феврале
16 января 2025 20:15  [249] Судебные приставы взыскали с нижегородки 406 тысяч рублей за мошенничество с маткапиталом
Общество

Владельцам подземных гаражей в Нижнем Новгороде могут вменить новые обязанности

17 января 2025 10:06  [224] Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

У нижегородских собственников подземных гаражей и сооружений над ними могут появиться новые права и обязанности. В Заксобрании Нижегородской области рассмотрели и поддержали внесение предложенных изменений в Земельный кодекс РФ и федеральный закон о гаражных объединениях.

В частности, речь идет о взаимоотношениях собственников земельных участков и подземных гаражей на федеральном уровне. Предлагается также ввести новые понятия, такие как "наземные гаражи", "подземные гаражные комплексы".

Законопроект предлагает запретить предоставление земельных участков собственникам подземных зданий и сооружений (например, подземных парковок), если над ними отсутствуют наземные постройки. При этом предлагается предусмотреть возможность использования земельного участка для проведения капитального или текущего ремонта подземного здания.

"Запрет устанавливается на выделение земельных участков собственникам подземных гаражей и кооперативов, конструкции которых не выходят на поверхность земли. Еще одно изменение коснется тех, кто ранее получил земельные участки, под которыми расположены подземные гаражи. Они должны обеспечить возможность проведения ремонта владельцам таких объектов. При этом собственники подземных сооружений смогут требовать в судебном порядке прекращения коммерческой деятельности, если она влияет на содержание их комплексов, создает угрозу уничтожения, разрушения или повреждения", - прокомментировал заместитель председателя комитета ЗСНО по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Андрей Тарасов.

Еще одна новация касается проведения аукционов и торгов по приобретению земельных участков, под которыми находятся подземные гаражи. Их собственники должны проинформировать покупателя о наличии под поверхностью участков подземных зданий. Законопроект затрагивает интересы многих жителей Нижнего Новгорода: так, это актуально для комплексов в микрорайоне Мещерское озеро в Канавинском районе, а также в Советском и Нижегородском районах. Их собственники смогут воспользоваться законом для защиты своих прав и достойного содержания подземных сооружений и гаражных комплексов.

Ранее сообщалось, что свыше 60 незаконных гаражей снесли в Московском районе.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законодательное собрание Законопроекты Земля
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph