Спрос на работников торговли и сварщиков вырос в Нижегородской области

Торговые работники и сварщики наиболее востребованы в Нижегородской области в начале января. Такие данные опубликовал портал hh.ru.
Эксперты проанализировали рынок труда в регионе и определили наиболее востребованные специальности.
Первое место уверенно заняла сфера торговли (23% размещенных в январе вакансий).
На втором месте расположились представители рабочих профессий: сварщики, токари и др. (21%).
Работники сервисного обслуживания и производства заняли третье место в исследовании (16% от числа размещенных вакансий).
Кроме того, в Нижегородской области растет спрос на сотрудников таких сфер труда, как транспорт, строительство, административный персонал, работники сфер общепита и туризма, а также финансы и маркетинг.
Ранее сообщалось, что рост зарплат ожидается в Нижегородской области в 2025 году.
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