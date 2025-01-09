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Общество

Несколько домов снесут для проекта КРТ на Большой Перекрестной в Нижнем Новгороде

17 января 2025 11:15  [121] Общество

Проект комплексного развития территории планируется к реализации на улице Большая Перекрестная в Нижегородском районе. Об этом сообщается на сайте муниципалитета.

Согласно информации, развитие получит территория в границах улиц Дальняя и Большая Перекрестная. Там запланировано строительство многоквартирных домов этажностью до 9 этажей, детсада и парковки, а также благоустройство территории с тротуарами и малыми архитектурными формами.

Документ, в том числе, предполагает снос ряда домов на ул. Б. Перекрестной — это дома №31, 31а, 33, 35.

Как сообщалось ранее, комплексное развитие территории запланировано в районе Больших Оврагов в Нижнем Новгороде, в границах улиц Дальняя и Большая Перекрестная.

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Теги:
КРТ Строительство
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