Новую теплотрассу построили в нижегородском ЖК "Белый город" Общество

Новую теплотрассу построили в нижегородском ЖК "Белый город" на бульваре 60 лет Октября. Об этом сообщили в "Теплоэнерго".

По данным предприятия, 17 января будет проходить технологическое переключение на вновь смонтированный трубопровод.

Постройка новой теплотрассы была вызвана необходимостью решить проблему многочисленных повреждений на тепловых сетях, принадлежащих сторонней организации. Кроме того, ранее из-за этого нередко нарушался режим работы котельной, от которой происходит подача ресурса сразу на два района города.

В итоге комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС приняла решение о строительстве новой теплотрассы-перемычки для исключения из схемы теплоснабжения старого аварийного участка подводящих сетей.

К границам ЖК в общей сложности было проложено 120 метров труб диаметром 300мм.

Ранее сообщалось, что теплоэнергетические объекты АО "Теплоэнерго" отработали новогодние праздники штатно.