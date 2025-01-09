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Экономика

Нижегородские предприятия получили более 870 млн рублей на компенсацию экспортных транспортных расходов

17 января 2025 11:26  [109] Экономика

В 2024 году предприятия Нижегородской области получили 876 миллионов рублей компенсации транспортных расходов от Российского экспортного центра (РЭЦ) в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Об этом сообщили в облправительстве.

Как отметил замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян, поддержка экспортеров в регионе осуществлялась в рамках двух национальных проектов. Первый – "Международная кооперация и экспорт" – реализовывался при поддержке РЭЦ, второй – "Малое и среднее предпринимательство" - курировал региональный Центр поддержки экспорта. По его словам, меры поддержки охватывали как компании, только планирующие выход на внешние рынки, так и опытных экспортеров, заинтересованных в поиске новых партнеров. В 2025 году эта работа будет продолжена, а компенсация транспортных расходов останется актуальным направлением в условиях изменившейся логистики.

На 2025 год Минпромторг России утвердил порядок предоставления экспортерам компенсации транспортных затрат. Российский экспортный центр, выступающий агентом правительства РФ, продолжит реализацию этой меры поддержки. Теперь помощь будет оказываться по конкурсному принципу: компании смогут получить компенсацию в зависимости от заявленных ими показателей по увеличению объемов экспорта.

Экспортеры смогут возместить до 60% затрат на транспортировку промышленной продукции за рубеж, за исключением поставок в недружественные страны. Компании, занимающиеся экспортом продукции лесопромышленного комплекса из Сибири и Дальнего Востока, смогут компенсировать до 30% расходов. Максимальный размер компенсации для одной компании составит 200 миллионов рублей.

Статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли России Роман Чекушов подчеркнул, что эта мера поддержки зарекомендовала себя как эффективная и востребованная у бизнеса. В связи с этим в 2025 году программа будет продлена, а общий объем финансирования составит 5,9 миллиарда рублей. Особый приоритет будет отдан высокотехнологичному экспорту: машиностроительные компании смогут рассчитывать на 70% субсидии, а 25% средств направят на поддержку лесопромышленного комплекса.

Вице-президент РЭЦ Алексей Солодов отметил, что благодаря новому механизму компании с высокими показателями роста экспорта получат больше возможностей для компенсации транспортных затрат. Такой подход, по его мнению, позволит эффективнее использовать бюджетные средства и оптимально распределять ресурсы.

Подать заявку на господдержку экспортеры могут через государственную цифровую платформу "Мой экспорт".

Дополнительную информацию о мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно получить в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), где также работает горячая линия: 8 (800) 301 29 94 (звонок бесплатный).

АО "Российский экспортный центр" (Группа РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) – государственный институт, оказывающий финансовую и нефинансовую поддержку несырьевому неэнергетическому экспорту. Он помогает компаниям всех отраслей на всех этапах выхода на внешние рынки, в том числе в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". В структуру Группы РЭЦ также входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), РОСЭКСИМБАНК и АНО "Школа экспорта".

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Теги:
Нацпроект Экспорт
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