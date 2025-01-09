Охранника ж/д предприятия в Нижнем Новгороде будут судить за убийство коллеги

Охранника железнодорожного предприятия в Нижнем Новгороде будут судить за жесткое убийство своего коллеги прямо на рабочем месте.
Как сообщили в Межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, дело с обвинительным заключением по статье УК РФ "умышленное убийство" направлено в суд.
Отмечается, что в ходе допроса подозреваемый уже дал признательные показания. Причиной произошедшего, по словам обвиняемого, стал личный конфликт.
Ранее сообщалось, что нижегородские оперативники по горячим следам задержали рецидивиста, который обвиняется в убийстве пенсионера.
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