8-летняя нижегородка повредила глаз, ударившись о вешалку в школе Происшествия

В поселке Мухтолово Ардатовского округа Нижегородской области произошел инцидент, который привлек внимание главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

В октябре 2023 года восьмилетняя школьница получила серьезную травму глаза в раздевалке учебного заведения.

По словам матери девочки, несчастный случай произошел из-за неудовлетворительных условий в школе: в помещении не работало освещение, а металлические крючки для одежды не имели защитных заглушек. В темноте ребенок ударился о вешалку и повредил глаз. Врачи провели операцию, но зрение девочки значительно ухудшилось.

Александр Бастрыкин поручил Следственному управлению СКР по Нижегородской области тщательно разобраться в обстоятельствах происшествия. Центральный аппарат ведомства взял на контроль как процессуальную проверку, так и исполнение данного поручения.