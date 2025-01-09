6 гуманитарных миссий в зону СВО прошли при участии Нижегородского института управления Общество

Более 100 тонн груза доставлено в зону проведения спецоперации и новых территорий Фото: пресс-служба НИУ Президентской академии

В 2024 году Нижегородский институт управления Президентской академии неоднократно выступал организатором сбора и доставки гуманитарной помощи военнослужащим и жителям Курской, Белгородской, Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик.



Акции проводились совместно с Дзержинским филиалом РАНХиГС и общественными организациями Москвы, Нижнего Новгорода и Дзержинска. В их числе — АНО "Духовное наследие", Нижегородский филиал Государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества", Общественный фонд поддержки спорта и спецподразделений "Поволжье" и другие.



Директор института, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Парамонов сообщил, что за прошлый год при участии НИУ было проведено шесть гуманитарных миссий, в рамках которых доставлено более 100 тонн грузов. В 2025 году эта работа будет продолжена.

"Нижегородский институт управления регулярно организует гуманитарные миссии. В приоритетном списке помощи — медикаменты, строительные материалы и инструменты, антидроновые сетки, тёплая одежда, одеяла, пледы и продукты питания. Поддержка жителей приграничных и новых территорий, а также военнослужащих — наша общая задача", — отметил Александр Парамонов.



Он подчеркнул, что институт готовит будущих управленцев, которые будут принимать решения в органах власти и бизнесе, поэтому в вузе уделяется особое внимание патриотическому воспитанию.



"Студенты активно вовлечены в этот процесс: участвуют в уроках мужества, встречах с участниками СВО, среди которых есть и обучающиеся в нашем вузе, а также с волонтёрами. В университете проходят конференции и круглые столы по вопросам патриотического воспитания. Кроме того, наши студенты плетут маскировочные сети, а некоторые сопровождают гуманитарные грузы вместе с сотрудниками института", — рассказал Александр Парамонов.