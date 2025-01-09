Новые автомобили "Волга" начали готовить к испытаниям
Гостиницу построят на месте бывшего завода шампанских вин
Туристический налог ввели в Балахнинском районе
Скорость движения на участке ул.Лысогорской ограничили до 10 км/ч
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
17 января 2025 13:53  [50] Нижегородская сирота пожаловалась Бастрыкину на проблему с жильем
17 января 2025 13:37  [109] Трамваи №2 вернут на площадь Лядова в Нижнем Новгороде в конце января
17 января 2025 13:23  [119] 6 гуманитарных миссий в зону СВО прошли при участии Нижегородского института управления
17 января 2025 13:09  [100] Нижегородцев призвали не верить фейкам об отравленной воде
17 января 2025 12:54  [117] Высокоскоростной интернет для жителей и паломников появился в селе Новый Усад
17 января 2025 12:12  [130] Нижегородцы увидят парад планет в январе
17 января 2025 11:55  [136] Нижегородские врачи удалили гигантский тромб из мозга 64-летней женщины
17 января 2025 11:51  [132] Эксперт отвечает: как выбрать эффективную шумоизоляцию для стен, пола и потолка
17 января 2025 11:29  [153] Новую теплотрассу построили в нижегородском ЖК "Белый город"
17 января 2025 11:15  [153] Несколько домов снесут для проекта КРТ на Большой Перекрестной в Нижнем Новгороде
Общество

6 гуманитарных миссий в зону СВО прошли при участии Нижегородского института управления

17 января 2025 13:23  [119] Общество
Более 100 тонн груза доставлено в зону проведения спецоперации и новых территорий

Более 100 тонн груза доставлено в зону проведения спецоперации и новых территорий

Фото: пресс-служба НИУ Президентской академии

В 2024 году Нижегородский институт управления Президентской академии неоднократно выступал организатором сбора и доставки гуманитарной помощи военнослужащим и жителям Курской, Белгородской, Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик.

Акции проводились совместно с Дзержинским филиалом РАНХиГС и общественными организациями Москвы, Нижнего Новгорода и Дзержинска. В их числе — АНО "Духовное наследие", Нижегородский филиал Государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества", Общественный фонд поддержки спорта и спецподразделений "Поволжье" и другие.

Директор института, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Парамонов сообщил, что за прошлый год при участии НИУ было проведено шесть гуманитарных миссий, в рамках которых доставлено более 100 тонн грузов. В 2025 году эта работа будет продолжена.

"Нижегородский институт управления регулярно организует гуманитарные миссии. В приоритетном списке помощи — медикаменты, строительные материалы и инструменты, антидроновые сетки, тёплая одежда, одеяла, пледы и продукты питания. Поддержка жителей приграничных и новых территорий, а также военнослужащих — наша общая задача", — отметил Александр Парамонов.

Он подчеркнул, что институт готовит будущих управленцев, которые будут принимать решения в органах власти и бизнесе, поэтому в вузе уделяется особое внимание патриотическому воспитанию.

"Студенты активно вовлечены в этот процесс: участвуют в уроках мужества, встречах с участниками СВО, среди которых есть и обучающиеся в нашем вузе, а также с волонтёрами. В университете проходят конференции и круглые столы по вопросам патриотического воспитания. Кроме того, наши студенты плетут маскировочные сети, а некоторые сопровождают гуманитарные грузы вместе с сотрудниками института", — рассказал Александр Парамонов.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вузы гуманитарная помощь СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph