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Нижегородское правительство перечислит более 1 млрд рублей на проценты по кредитам

17 января 2025 14:16  [117] Экономика

Почти 1,08 млрд рублей в 2025-2027 годах выделяет правительство Нижегородской области на уплату процентов за пользование бюджетными кредитами. Об этом сообщается в проекте январских поправок к бюджету региона, внесенному в нижегородское Заксобрание.

Так, в 2025 году на эти цели планируется направить 371,36 млн рублей, в 2026 году – 366,5 млн рублей, а в 2027 году – 341,5 млн рублей. Средства будут выделены из резервного фонда нижегородского правительства и поступят в целевое пользование региональному минфину.

Ранее сообщалось, что нижегородский минфин погасил 1,9 млрд рублей госдолга по федеральным кредитам.

 

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Теги:
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