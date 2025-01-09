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Политика

Депутаты представили практики инициативного бюджетирования на конференции ВАРМСУ

17 января 2025 14:03  [101] Политика

Фото: t.me/varmsu

Конференция руководителей представительных органов административных центров субъектов РФ, которую организует Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ), состоялась в национальном центре "Россия".

"Наша задача – наладить работу так, чтобы органы местного самоуправления были встроены в единую систему публичной власти, а все вопросы жителей решались оперативно. Сегодняшняя первая встреча с депутатским корпусом поможет определить существующую проблематику", - отметил замначальника Управления президента по внутренней политике Евгений Грачёв.

Роль муниципальных депутатов и важность выстраивании механизмов взаимодействия с местной администрацией отметил руководитель Приволжского межрегионального координационного совета "Единой России", зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Роман Любарский.

"Сегодня в стране вопросам местного самоуправления уделяется большое внимание. Отдельно поговорили о роли депутатов в инициативном бюджетировании. По инициативе президента России Владимира Путина учреждена Всероссийская муниципальная премия "Служение". Эффективно работают проекты "Школа мэров" и "Муниципальный диалог". В "Единой России" 2025 год объявлен годом муниципального депутата", - подчеркнул он.

Муниципальные депутаты помогают выстроить баланс интересов и обеспечить решение проблем на местах, реализацию конкретных идей и проектов, отметил член Генсовета "Единой России", председатель думы Нижнего Новгорода, участник программы «Время Героев» Евгений Чинцов.

"Жизнь муниципалитета зависит от трех аспектов: нормативно-правового, кадрового и коммуникационного. За третий аспект – голос жителей и гарантию, что они будут услышаны – отвечают муниципальные депутаты. Конференция – это не только получение новой информации, но и знакомство с коллегами из других регионов. Важно завести горизонтальные связи и вместе отвечать на те вызовы, которые есть сейчас у муниципальных депутатов. Совместно мы можем прийти к правильному решению и в дальнейшем работать в единой системе, используя общие кейсы. ВАРМСУ - отличная площадка для обсуждения наших инициатив и возможность выйти с предложениями на федеральный уровень", - считает он.

Муниципальное сообщество – это не только главы и муниципальные служащие, подчеркнула сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.

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