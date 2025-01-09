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Общество

Более 20 ветхих домов планируется снести в Нижнем Новгороде в 2025 году

17 января 2025 15:07  [87] Общество

В Нижнем Новгороде в 2025 году планируется снести 21 ветхий дом. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городском департаменте жилья и инженерной инфраструктуры.

До конца года в городе будут расселены 52 аварийных многоквартирных дома в рамках программы "Переселение граждан на территории Нижегородской области в период с 2024 по 2028 годы из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 года до  1 января 2022 года".

Кроме того, городские власти планируют расселение 13 домов в рамках программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019 – 2023 годы".

Ранее сообщалось, что еще один ветхий дом снесли в Приокском районе.

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Теги:
Ветхий фонд Жилье
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