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Общество

Боровский высказался о ситуации с бродячими собаками после жалоб борчан

17 января 2025 17:14  [99] Общество

Глава Борского округа Алексей Боровский рассказал в своем Telegram-канале о ситуации с беспризорными собаками, на которых жалуются местные жители.

По словам главы МСУ, безопасность в данном вопросе превыше всего. Он также привел статистику за 2024 год, согласно которой поступило и было отработано 103 заявки на отлов безнадзорных животных. В настоящее время определяется организация, которая займется данной деятельностью на территории округа в этом году.

Еще Алексей Боровский добавил, что около 70% находящихся на улице животных имеют хозяев. Хотя по закону собак запрещено оставлять без присмотра, равно как и выгуливать вне специальных мест.

Ранее сообщалось, что реестр домашних животных планируют создать в России.

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Теги:
Борский г.о. Животные Собаки
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