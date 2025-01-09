Нижегородца оштрафовали на 4 млн рублей за реабилитацию нацизма Происшествия

В Нижегородской области суд признал местного жителя виновным в реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). Основанием для уголовного преследования стали доказательства, собранные следователями Следственного комитета по городу Бору.



Как установило следствие, в марте 2023 года осужденный, находясь у себя дома, разместил на форуме в одной из региональных соцсетей публикации, в которых исказил информацию о Героях Советского Союза и их подвигах в годы Великой Отечественной войны. Также в его материалах содержались высказывания, оскорбляющие память защитников Отечества, унижающие честь и достоинство ветеранов, а также оскверняющие символы воинской славы России.



Расследование проходило при оперативной поддержке Центра противодействия экстремизму ГУ МВД России и УФСБ России по Нижегородской области.



Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 4 млн рублей, а также запретил ему заниматься администрированием сайтов и размещением материалов в интернете на срок три года.