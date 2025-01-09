Эксперт-мониторинг событий с 1 по 17 января 2025 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Темы недели – "В предчувствии - ни мира, ни войны", "Не по словам, а по делам", "Переход на новую систему высшего образования".

Федеральная тема – В предчувствии - ни мира, ни войны

Председатель АНО "Минин - центра" Алексей Орехов:

"Трамп анонсировал встречу с Путиным. Об этом он заявил во время своего выступления перед республиканскими губернаторами в Мар-а-Лаго, Палм-Бич, штат Флорида, имея ввиду Президента России: "Он хочет встретиться, и мы договариваемся об этом". Детали и возможная дата встречи пока остаются неизвестными.

И вот якобы уже фактически объявлены ориентировочные сроки заключения мира на Украине - до пасхи (20 апреля). А судя по многочисленным заявлениям в медиа и СМИ (наших и иностранных) встреча Путина и Трампа готовится, причем с явно конкретными предложениями обеих сторон. Уже якобы есть информация о том, что уже после инаугурации должны состоятся сначала переговоры по этому поводу с Си Цзиньпином (также анонсированные Трампом), затем встреча Трампа и Путина, затем - Трампа и Зеленского. И уже после этого пройти саммит с предварительным подписанием документов. Так что встреча Путина и Трампа может состояться уже в феврале.

Вот и пресс-секретарь Песков по теме встречи с Трампом говорит, что есть стандартное - про открытость к диалогу, но есть и конкретика, которой обычно не бывает: "…будем обсуждать после официального вступления в должность".

Не знаю, что за этими словами и утверждениями стоит, есть ли какие гарантии или хотя бы надежда и вера в честность помыслов предполагаемых партнёров по переговорам, но можно точно утверждать, что сходу ничего достигнуто не будет. Путь будет долгим, судя по тому, как ведет себя команда Байдена последние дни, а именно: максимально ставит палки в колёса у себя во внутриполитическом поле и Украине. Будущий вектор США понятен.

НАТО также понимает настрой США, поэтому продолжает гнуть проукраинскую линию. И самое главное - Украина тоже все понимает. Отсюда еще одна атака на Курскую область, использование ракет и т.п. Усиление эскалации до официальной инаугурации Трампа.

США готовились к войне с Россией задолго до 2022 года, причем накачивали оружием Украину системно. Запад всегда играет по своим правилам, причем делает это, исходя из своих стратегических целей. Противостояние с Киевом началось бы при любом сценарии, что нужно понимать при заключении любого соглашения по конфликту на Украине.

США начали вооружать Украину "задолго" до начала российского вторжения. Об этом заявил госсекретарь Блинкен. "Мы позаботились о том, чтобы задолго до начала российской операции, начиная с сентября, а затем снова в декабре, мы тайно доставляли много оружия в Украину, чтобы убедиться, что у них есть то, что им нужно для защиты - такие вещи, как "Стингеры", "Джавелины", которые сыграли важную роль в предотвращении захвата Россией Киева», - сказал госсекретарь в интервью New York Times.

Демократы, уходя из власти, вскрывают только часть информации, а сколько было сделано против России диверсий, никто никогда не узнает.

После инаугурации Трамп начнет свою политику в Европе. Трения с евробюрократами будут нарастать по целому ряду направлений. Уже сегодня Шольц публично критикует подходы Трампа к вопросу Гренландии, указывая на противоречия нормам международного права. Более того, ссылается на аналогичное мнение других европейских лидеров.

Очевидны расхождения Трампа и Макрона по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Однако очень скоро в Европе может произойти серьезная ротация элит — на смену атлантистским лидерам могут прийти руководители более правого толка, которые продолжат курс на милитаризацию Европы, только под другим соусом. Если атлантисты хотели милитаризации для борьбы с русской угрозой, то "правые" — для обеспечения субъектности ЕС. Дело в том, что в обоих случаях Европа будет перевооружаться, покупая оружие у США. И в обоих случаях Вашингтон будет постепенно перекладывать ответственность за Украину на европейские плечи. Очевидным форпостом Трампа в ЕС будет агрессивная и амбициозная Польша, которая претендует на доминирование в Восточной Европе и консолидацию антироссийских сил.

Нас ждут четыре года активной империалистической политики США в мире. Смешно выглядит, когда Байдена обвиняют в империализме из-за его политики на Украине в то время, когда Трамп открыто предлагает аннексировать пространства, которые отделены от США океанами. То есть времена нас ждут очень динамичные. Может быть мы скоро вспомним слова Путина, что для нас выгоднее Байден, а не Трамп.

Судя по всем признакам, США и Запад стремятся уже в феврале втянуть Россию в переговоры и заморозить конфликт на условиях куда более невыгодных для России, чем те же минские соглашения, но которые будут завернуты в яркую оболочку обещания десятилетнего внеблокового статуса Украины и поэтапного начала снятия санкций с России, которые в любой момент могут быть введены вновь, и должны стать по замыслу авторов плана кнутом и пряником для Москвы. Вопрос только в том, готова ли Москва играть в эту игру, к тому же по правилам шулеров, которые все последние тридцать пять лет неизменно облапошивали Россию за дипломатическим столом, превратив дипломатию в шулерское искусство.

Главным же вопросом на будущих российско - американских переговорах по Украине должен стать не украинский вопрос, а обсуждение новой модели безопасности в Европе. Потому что конфликт на Украине - это всего лишь часть проблемы, и не самая большая. Поэтому Путин и Трамп неизбежно должны выйти на российские предложения по гарантиям безопасности, отправленные в Вашингтон и Брюссель в декабре 2021 года.

Для тех, кто забыл. Собственно говоря, с них всё и началось, и хронология событий выглядит примерно так. К весне 2021 года Москве стало окончательно ясно, что Киев и его западные союзники саботируют минские соглашения и готовят военную операцию на Донбассе. Аргументы Москвы о том, что это катастрофически меняет баланс сил в Европе, не были услышаны. Что, кстати, косвенно это подтвердил Дональд Трамп на недавней пресс-конференции в Мар-а-Лаго. Россия пыталась оказать на США "военное" давление, проводя военные учения на границе с Украиной, и дипломатическое. Одновременно с этим Москва направила в декабре США и НАТО свои предложения по гарантиям безопасности, которые были отвергнуты. 24 февраля началась СВО на Украине, главная цель которой - её нейтрализация, гарантии внеблокового и безъядерного статуса, а также демонтаж политического режима, основой которого является строительство искусственной идентичности за счёт уничтожения коренных для Украины русского языка и культуры.

Таким образом, "заморозка" конфликта Россию не интересует в принципе. Фундаментальная задача - выстраивание новой конференции европейской безопасности, которая отвечала бы российским интересам. Переговоры будут крайне сложными и непростыми из-за согласования многих вопросов по всей архитектуре безопасности, а далеко не только Украинского вопроса.

Трампу важно лишить Китай как можно большего количества союзников в глобальном противостоянии, и России - прежде всего. Поэтому американцам выгодно сделать всё, чтобы после "завершения" конфликта на Украине Россия увязла на долгие годы на своих западных границах и в восстановлении новых территорий. Лучший вариант для них – чтобы и "горячего" конфликта не было, но и мир был нестабильный. К этому они и будут стремиться".

Региональная тема – Не по словам, а по делам

Эксперт "Минин-центра", профессор НИУ РАНХ и ГС, д.филос.н. Андрей Дахин считает, что запуск двух десятков национальных проектов, отражающих приоритетные направления долгосрочной социально-экономической публичной политики России, означает содержательный старт нового президентского цикла, итоги которого будут подводиться к 2030 года.

"На рубеже 2024 года были подведены итоги предшествующего президентского проектного цикла, результаты которого были восприняты населением страны. По данным ВЦИОМ опрошенным хорошо известны: льготная ипотека (92%), диспансеризация населения (92%), "Семейная ипотека" (90%), благоустройство городской среды (89%), перевод социально значимых госуслуг в электронную форму (89%), раздельный сбор и переработка мусора (89%), расселение аварийного жилья (87%), ежемесячные выплаты на детей до трех лет (86%), ремонт и строительство дорог (85%).

9 января 2025 года состоялось совещание президента РФ с членами правительства по вопросу запуска пакета новых национальных проектов. В целом совещание рисует благополучную картину финансирования, нормативного обеспечения, административного сопровождения решений всех сформулированных проектами задач. В сообщении А.В. Новака о запуске работы по нацпроектам обращает на себя внимание отсутствие в докладе сведений о задачах по строительству заводов, предприятий реального сектора, о восстановлении отечественного самолётостроения, автомобильной промышленности полного цикла, развития отечественного судостроения. В частности, приоритеты развития беспилотных систем рассматриваются в формате экспериментальных правовых режимов с участием 15 отечественных компаний, среди которых "Яндекс", "КамАЗ", Сбербанк, "Газпромнефть", Московский метрополитен, в т.ч. упоминаются беспилотные грузовики, которым предполагается установление бесплатного проезда на участках платных автомобильных дорог М-11 "Нева" и ЦКАД. Обслуживание и состояние дорог, особенно в зимнее время года, оставляет желать лучшего, что в сочетании с отсутствием развитой и устойчивой космической системы навигации существенно снижает эффективность усилий для беспилотной модернизации "дальнобоя".

Между тем такие транспортные системы, как городской метрополитен, городской трамвай, городской троллейбус, городской автобус, пригородная электричка остаются на обочине "беспилотных" программ, тогда как именно здесь наиболее остра проблема нехватки кадров водителей. Движение "беспилотных систем" в эту сторону могло бы превратить городской транспорт из сферы "дефицита кадров" в сферу "высвобождения кадров" для других остродефицитных городских профессий. За контроль исполнения национальных проектов будет отвечать цифровая система мониторинга, которая вроде бы доказала свою эффективность во время предыдущего цикла реализации национальных проектов и содержит опцию учёта обратной связи от населения.

Отнесём к условностям бюрократического языка формулировку, которая как бы снимает ответственность за контроль с правительства РФ и передаёт его "цифровой системе", но вопрос об "обратной связи" требует тщательного рассмотрения. Например, к наиболее чувствительно воспринимаемым населением сферам относится здравоохранение, которого теперь напрямую касается нацпроект "Новые технологии сбережения здоровья". В предшествующие годы "притчею во языцех" стали многочисленные центры сбора пожертвований денежных средств на дорогостоящие медицинские и остро необходимые услуги по излечению детей от редких, врождённых и иных заболеваний онкологического, сердечно-сосудистого и иного характера. Эти запросы не попадают на "ёлки желаний", мольбы о финансовой помощи от благотворителей непрерывно льются с экранов государственного ТВ, они превратились в непрерывный сериал личных бед и трагедий семей, оставшихся без внимания государственного медицинского обслуживания. При всей своей медийной очевидности эта проблема до сих пор не попала в обратную связь действующей версии "цифровой системы мониторинга".

О более тщательной перенастройке упомянутой обратной связи мы сможем судить, видимо, если в приоритеты нацпроекта "Новые технологии сбережения здоровья", будут включены дополнительные опции для детей с тяжёлыми заболеваниями и дорогостоящими средствами лечения или реабилитации, а к 2030 году будет изжито массовое телевизионное "попрошайничество", на которое вынуждены идти люди, лишённые надёжной государственной поддержки в труднейшей жизненной ситуации. На такую тщательность в подходе к делу мотивирует комментарий президента Владимира Путина о том, чтобы документы не расходились с реалиями жизни, о том, что результаты оцениваются не по бумагам, а по тому, как предпринимаемые действия, проводимые мероприятия отражаются на жизни конкретных людей".

Муниципальная тема – Переход на новую систему высшего образования

Эксперт "Минин–центра", ведущий научный сотрудник ИМОМИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, к.ист.н. Александр Сорокин отмечает, что 7 января 2025 года председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин заявил о готовности осуществить полный отказ от системы бакалавриата и магистратуры с переходом на новую систему высшего образования с 1 сентября 2026 года.

"Планируется установление двух уровней высшего образования - базового высшего и специализированного высшего, а также установление одного уровня профессионального образования – аспирантура.

Напомним, что еще 12 мая 2023 года Президент России Владимир Путин подписал указ "О некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования".

В соответствии с ним, начиная с 2023/24 учебного года, был начат пилотный проект по изменению уровней профессионального образования. Именно этим указом устанавливалось, что в рамках этого пилотного проекта срок освоения программ базового высшего образования должен составить от 4 до 6 лет, магистратуры специализированного высшего образования - от года до 3 лет в зависимости от направления подготовки, специальностей или профиля подготовки, либо от конкретной квалификации отраслей экономики и социальной сферы.

Летом 2024 года глава Минобрнауки отчитался о подготовке реформы и реализации пилотного проекта в Совете Федерации. Анализируя это выступление, хотелось бы отметить ряд принципиальных, на наш взгляд, моментов, появляющихся при переходе на новый формат реализации программ высшего образования. Во-первых, после завершения обучения выпускник получит диплом, где будет указана не обобщенная и часто непонятная работодателю степень бакалавра, а конкретная квалификация ("горный инженер", "учитель математики", "молекулярный биолог", "инженер управления качеством" и т.д.), т.е. профессия. Во-вторых, планируется создание единого ядра по ряду дисциплин в предметных областях, что существенно упростит процесс обучения, создав единое образовательное пространство (при этом добавим, что речь не идет о создании единых учебников, речь идет о едином содержании тем, предложенных к изучению в рамках конкретной учебной дисциплины).

Нельзя не отметить, что уход от международной модели бакалавриата и магистратуры, которая приживалась на разных направлениях подготовки в России с разным успехом, в сторону строительства национальной модели (с опорой на опыт советской парадигмы и Болонской системы), вызвал подготовку к переходу и на новую систему оценивания научно-исследовательской деятельности университетских исследователей и академического сообщества. Так, Минобрнауки подготовило проект Постановления Правительства РФ, которое предусматривает ориентирование фондов грантовой поддержки и научно-образовательных организаций (при рассмотрении грантовых заявок и расчете стимулирующих выплат соответственно) на публикации в изданиях не из зарубежных баз данных, а из так называемого "Белого списка", в который включены ведущие российские научные издания, признанные авторитетными в своей отрасли в России и за рубежом.

Констатируем в заключение, что перемены в системе высшего образования обусловлены рядом факторов. Во-первых, это накопившаяся практика реализации образовательных программ на различном уровне, которая доказывает формальность подхода с жесткой регламентацией сроков в обучении в бакалавриате (4 года) и магистратуре (2 года). Очевидно, что на разных направлениях подготовки они могут и должны варьироваться. Во-вторых, это необходимость подготовки по одним и тем же направлениям как специалистов фундаментального профиля, так и прикладников, иначе говоря - удовлетворение спроса конкретных работодателей. В-третьих, это политическое решение по строительству национальной системы образования, предлагающей как понятные и принятые на международном уровне треки, так и отечественный опыт, который долгое время отвергался в угоду политической конъюнктуре".