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Культура и отдых

Клуб в селе Тарталей Бутурлинского округа преобразился благодаря проекту «Культура малой Родины»

17 января 2025 18:06  [58] Культура и отдых

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Во время рабочей поездки в Бутурлинский и Большемурашкинский округа региональный координатор проекта "Культура малой Родины" Сергей Горин посетил сельские дома культуры, которые получили поддержку в рамках проекта партии "Единая Россия" в прошлом году. Координатор встретился с руководством округов, сотрудниками и посетителями учреждений и оценил результаты проделанной работы.

Клуб в селе Тарталей Бутурлинского округа был построен в 1968 году, все эти годы работники пытались поддерживать здесь порядок и уют, однако в здании давно требовался ремонт. В 2024 году в рамках партпроекта "Культура малой Родины" в учреждении были проведены ремонтные работы.

"В прошлом году благодаря партийному проекту в нашем клубе заменили окна, двери, отремонтировали полы, стены, потолок, обновили сцену. Стало тепло, красиво, уютно. В селе Тарталей проживают почти 370 человек, много молодежи. В клубе для них работают 16 творческих объединений по самым разным направлениям", - рассказала культорганизатор Тарталейского сельского клуба Ольга Семак.

По словам местных жителей, их клуб буквально получил новую жизнь, теперь здесь и дети, и взрослые с радостью проводят время.

"Я здесь родилась и хожу в этот клуб с самого детства. За эти 50 лет такого ремонта не было ни разу. Когда жители пришли на открытие после окончания работ, все были в восторге и очень рады. Наш клуб – единственное место в селе, куда мы можем прийти вместе с детьми, семьями на праздники, разные мероприятия. Теперь постоянно приводим сюда наших детей из детского сада, школьники с удовольствием после уроков и в выходные сюда бегут заниматься творчеством", - поделилась местная жительница, и.о. заведующей детским садом Светлана Мальханова.

Как сообщил глава МСУ Бутурлинского муниципального округа Николай Чичков, за время реализации партийного проекта в округе ремонтные работы проведены в шести сельских домах культуры.

"В первую очередь это очень важно для людей. Необходимо на селе создавать комфортные условия для жизни и работы. Тогда сюда молодежь будет возвращаться. К примеру, в этом маленьком селе у нас 23 школьника и 11 дошкольников – значит, будущее у села есть. И наша задача, чтобы это будущее реализовать через такие проекты", - отметил глава округа.

Жители села Холязино Большемурашкинского округа также уже успели оценить масштабное обновление Дома культуры. В рамках национального проекта "Культура" в 2023 году в здании был проведен капремонт, стоимость работ составила почти 18 млн рублей.

А при поддержке партпроекта в прошлом году для ДК приобрели новое современное звуковое и мультимедийное оборудование на сумму более 1,1 млн рублей.

"В рамках партийного проекта у нас появилась различная аппаратура – сценическая, дискотечная и конкретно для различных кружков. Раньше у нас был один комплект, и на мероприятия его приходилось постоянно перемещать. Теперь благодаря тому, что мы приобрели практически все, что нужно, у нас есть стационарный комплект, дискотечный, репетиционный и выездной. Также благодаря современному оборудованию значительно повысилось качество проводимых мероприятий", - рассказал культорганизатор Холязинского дома культуры Олег Шестов.

В зоне обслуживания Холязинского ДК три населенных пункта общей численностью более 1 000 жителей. Ежегодно здесь проводится свыше 150 мероприятий, организована работа 15 клубных формирований народного творчества. Ансамбль песни и танца "Отрада" носит почетное звание "Народный". Коллектив и его солисты принимают активное участие в районных мероприятиях, получают награды в конкурсах и фестивалях различного уровня.

По словам главы МСУ Большемурашкинского округа Николая Белякова, развитие сферы культуры необходимо для сохранения истории и духовных ценностей, передаваемых из поколения в поколение, патриотического воспитания молодежи.

"У нашего округа богатая история, через два года Большое Мурашкино отметит 650-летний юбилей. Люди должны знать историю своего народа, своего края, своей страны. И учреждения культуры в авангарде этой работе. Поэтому необходимо поддерживать дома культуры, музеи, библиотеки, чтобы обеспечивать качественно новый уровень их развития и расширять возможности", - отметил он.

Региональный координатор партпроекта Сергей Горин напомнил, что в 2024 году в Нижегородской области почти 50 сельских домов культуры смогли провести ремонтные работы, закупить оборудование, мебель и приобрести транспорт для гастролей при поддержке проекта "Единой России". На это из бюджетов всех уровней было выделено более 100 млн рублей.

"Дома культуры в небольших поселениях – это не просто здания, это центры объединения, самореализации людей разного поколения, точки притяжения. А новые создаваемые условия в учреждениях культуры мобилизуют сотрудников на хорошую работу. Мы видим, что они полны идей, и их творческий труд находит большой отклик у жителей, делает их жизнь ярче и интереснее, способствует духовному росту. А главное – здесь сохраняют культуру малой Родины и формируют чувство патриотизма и любви к ней. Надеемся, что проект "Культура малой Родины" получит поддержку органов власти на дальнейшее развитие", - сказал Сергей Горин.

Напомним, реализация партийного проекта "Культура малой Родины" ведется по нескольким направлениям: "Местный дом культуры", "Театры малых городов", "Театры – детям", "Модельные библиотеки", "Автоклубы", "Оборудование для детских школ искусств и училищ искусств", "Муниципальные музеи". 

Поддержка и улучшение качества работы учреждений культуры, обновление их материально-технической базы и повышение доступности отражено в народной программе партии "Единая Россия".
 

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Теги:
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